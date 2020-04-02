搭大眾運輸戴口罩 侯友宜：盼中央下令訂出罰則

侯友宜表示，針對搭乘大眾運輸配戴口罩規定，希望中央盡速訂出相關罰則，讓地方得以依法強制執行。（記者周湘芸攝）

2020-04-02 11:02:57

〔記者周湘芸／新北報導〕武漢肺炎疫情不斷，因應清明連假人潮聚集恐有群聚感染風險，新北市政府今召開第34次應變會議，市長侯友宜表示，針對搭乘大眾運輸配戴口罩規定，希望中央盡速訂出相關罰則，讓地方得以依法強制執行；另也希望將每2週限購9片口罩提升到10片，方便民眾確實遵守地方相關規定。

侯友宜表示，目前搭乘大眾運輸戴口罩的民眾已高達9成，但第1階段柔性勸導仍有少數人無法遵守，希望中央能依《傳染病防治法》下達命令，讓地方有法源得以強制執行。此外，針對現行口罩配給數量，希望中央將每2週限購9片提升到10片，民眾就沒有理由不遵守防疫規定。

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侯友宜也說，連假期間不少觀光景點陸續湧入人潮，若室內空間人與人之間無法拉出1.5公尺距離，務必要求入場民眾配戴口罩。另也請各區公所呼籲地方小吃業者或餐廳盡量拉開餐桌間距，人潮不多時也可採一人一桌方式，加強防疫。

針對防疫旅館員工及板橋區長林耀長提出的板橋花市員工口罩需求，侯友宜也責成衛生局與中央協調，盤點業者需求統一發放。他強調，全球疫情未見趨緩，連假期間更應嚴格執行防疫，特別是校安中心，若接獲各校教職員工生有任何居家檢疫、隔離或確診情形，應立即回報，以利盡速進行全校消毒等防疫工作。

另外，交通局長鍾鳴時表示，因應防疫期間公車運量減少，已核定公車業者申請減班16條路線，並以調整價差及虧損補貼等方式紓困業者，累計6月可提前撥付9.4億元；藍色公路方面也減免業者客船碼頭使用費約11萬元，並同意於週一至週四停航。

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