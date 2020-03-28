王美惠想起曾失學而落淚 議員補助款全捐再加碼助學

嘉義市立委王美惠（左）想起年少時曾因家庭變故而中斷學業，難過落淚。（記者林宜樟攝）

2020-03-28 15:16:03

［記者林宜樟／嘉義報導］民進黨嘉義市立委王美惠年少時因家庭變故而失學，成年工作後才再重返校園，從高中夜間部一路求學取得嘉義大學EMBA碩士學位；她有感於弱勢學生求學不易，今天將2018年議員選舉補助款24萬210元加碼到30萬元，在兒童節前捐給嘉義家扶中心響應小豬興學計畫，讓弱勢學生有更多資源。

王美惠曾任嘉義市第7至10屆市議員，今年轉戰立委選舉而當選；她說，自己在16歲時因家庭變故而中斷學業，後來在前市議員江熙哲服務處擔任助理，江熙哲鼓勵她求學，因此在35歲時開始從嘉義高中夜間部念起，再到大同技術學院念書，選上市議員後深感學識、學歷不足，再到嘉義大學EMBA就讀並取得碩士學位。

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王美惠說，自己曾失學，因此珍惜學習機會，都準時出席上課，很感謝師長、同學支持與鼓勵；由於瞭解無法求學的苦，而議員選舉補助款也無法退回，因此加碼後捐出，讓更多學子受益；嘉義大學教授盧永祥也說，王美惠從不蹺課，上課提早到教室，是學習榜樣。

嘉義家扶中心主任沈明彥說，家扶中心今年捐款較去年同期減少近100萬元，王立委的捐款有如及時雨，希望各界能夠繼續支持家扶為孩子們的付出。

桃山人文舘館長林瑞霞說，本屆立法院有9位立委是以議員身分挑戰立委而當選，雖然現行法規並未要求民意代表轉任時要繳回選舉補助款，但全國監督議會聯盟仍認為政治人物不應領取2次選舉補助款，王美惠是本屆第一位捐出議員選舉補助款的立委，肯定她的作法。

王美惠今天也公布立委服務處服務團隊，服務處主任為行政院雲嘉南區服務中心前副執行長徐文志建築師，副主任第一銀行嘉義分行前經理蔡添福，首席顧問為土木技師公會嘉義辦事處處長黃敏修。

王美惠並聘請洪千雅、嚴庚辰、林彥百、劉育辰、邱皇錡、曾錦源、陳澤嘉、張顥璞及田欣永9位律師組成律師諮詢顧問團；服務處（嘉義市公明路152號）每週三晚上7點到9點提供免費法律諮詢，王美惠每週六下午4點到6點於服務處親為選民服務。

嘉義市立委王美惠將議員選舉補助款再加碼到30萬元，捐給嘉義家扶中心。（記者林宜樟攝）

嘉義市立委王美惠與服務處團隊。（記者林宜樟攝）

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