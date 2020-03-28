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內政部函送警政署長 藍委轟：爭權內鬥、吃相難看

內政部將警政署長陳家欽函送法辦，引發政壇軒然大波。圖為內政部長徐國勇（右）與警政署長陳家欽（左）在立院委員會同台答詢。（資料照片）

內政部將警政署長陳家欽函送法辦，引發政壇軒然大波。圖為內政部長徐國勇（右）與警政署長陳家欽（左）在立院委員會同台答詢。（資料照片）

2020-03-28 13:31:22

〔記者陳昀／台北報導〕內政部破天荒將警政署長陳家欽函送法辦，雖然內政部強調絕非內鬥，但輿論仍盛傳內政部、警政署不和，行政院長蘇貞昌也對此事表達不滿。國民黨立委李貴敏痛批，民進黨政府真是螺絲鬆了，院長、部長、署長起政爭，只知爭權內鬥，吃相難看。

李貴敏在臉書發文指出，陳家欽遭內政部長徐國勇以偽造文書為由函送台北地檢署調查，民進黨高官鬥爭端浮上檯面疫情當前，繼前一波國營事業人事混戰，現在竟連院長、部長、署長也起政爭，民進黨政府真的是螺絲鬆了，只知爭權內鬥、不知為民服務，吃相難看！

李貴敏表示，誰都知道第一線防疫人員相當辛苦，民進黨卻趁著疫情肆虐之際，前方吃緊、後方緊吃。她並指出，經濟成長率各唱各的調，2天內可以從2.2%調降到負值；以色列資訊監控技術何時進口、啟用，國安局長竟不知情；民航機組員有無確診、有無防疫漏洞，交通部次長上週打包票説沒有，不到一週又改口機師確診。她批評，正是因為行政機關螺絲鬆了，才有這麼多光怪陸離的事情發生。

李貴敏表示，防疫期間，人心浮動，產業面臨國際衝擊，無論總統府、五院及各部會首長與官員們都有責無旁貸的工作要做，安定民心、幫助企業與產業度過難關，乃至於各種金融、經濟風險的緊急應變，才是當務之急。

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