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BBC報導在台隔離情形掀波 英女：多數內容不正確樂見刪文

外籍情侶居家檢疫住的房間有床、衣櫃和梳妝台，1人享有7-8坪空間。（花蓮縣衛生局提供）

外籍情侶居家檢疫住的房間有床、衣櫃和梳妝台，1人享有7-8坪空間。（花蓮縣衛生局提供）

2020-03-27 20:18:02

〔記者彭琬馨／台北報導〕英國媒體BBC報導一對情侶來台旅遊送居家檢疫，但形容隔離環境「有如監獄」，引發外界關注。該英國籍女子Natalie Dawson今透過英國在台辦事處發表聲明表示，她完全尊重台灣的檢疫措施，也從未質疑過居家檢疫的重要性，儘管第一時間有遇到一些問題，但經溝通後，這些問題都已解決；Natalie Dawson說，她從未要求她母親跟媒體聯絡，對於發生此事她感到很遺憾。

Natalie Dawson說，她知道有一篇關於台灣居家檢疫的報導引起台媒廣泛關注，她認為其中的大部分內容都不正確，她強調，完全尊重台灣的檢疫措施，且從未質疑過居家檢疫的重要性，儘管第一時間遇到一些問題，但在管理人員與英國在台辦事處人員聯繫後都已解決，對此她非常感謝。

她表示，她了解母親一直十分擔心，因為她離家很遠，又在全球疫情大流行的時候處於陌生的環境中，但她從未要求母親、也不希望母親與媒體聯絡，她很遺憾發生這些事，同時樂見文章已經遭到刪除；Natalie Dawson說，台灣是她長久以來一直希望拜訪的地方，感謝台灣政府單位在檢疫期間給予的支持，也再次對他們感到抱歉。

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