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綠委開線上記者會 宣布18歲公民權修憲提案連署送進立院

民進黨立委范雲等人召開線上記者，宣布推動18歲公民權修憲案進度。（記者吳書緯翻攝）

民進黨立委范雲等人召開線上記者，宣布推動18歲公民權修憲案進度。（記者吳書緯翻攝）

2020-03-27 12:50:36

〔記者吳書緯／台北報導〕武漢肺炎疫情蔓延，然而國家重要議題也不能因此延宕，民進黨立委今天舉辦立法院首場「線上記者會」，宣布18歲公民權的修憲與修法雙軌提案已經通過連署送入立法院，希望可以在本屆立法院就能通過，送給青年世代的禮物，讓18歲的年輕人一起決定台灣的未來。

范雲今天與同黨立委伍麗華以及長期推動「十八歲公民權」的台少盟秘書長葉大華召開「送給青年最好的禮物：18歲公民權入憲」記者會，因為防疫考量所以採用別開生面的線上記者會形式，范雲表示這是立法院首次舉行線上記者會。

范雲表示，昨天已經完成修憲案、修憲委員會、總統副總統選罷法、公職人員選罷法等4案的連署，並送進議事處，她提到原先沒有這麼趕著提案，但由於過去對此案態度保守的國民黨都已成案並送入程序委員會，民進黨長期關心此議題應加快腳步，其次是本週日就是三二九青年節，保障青年參與公共事務的實質權利，就是送給青年最好的禮物。

葉大華表示，長期推動18歲公民權，一開始沒有太多政治人物關心，甚至連青年族群也不關心，當時重要的訴求是「投年輕人信任票」，很多長輩質疑年輕人是來亂的，但在2014年的太陽花運動是一個重要的轉折點，從民調與模擬公投中看見社會共識的提升，支持度目前已達5成。

葉大華說，18歲公民權不只是權利義務對等問題，也是少子化、人口老化等世代不公問題，更重要的是台灣人民是不是要更信任年輕人，送禮送到心坎裡，請立委快送年輕人禮物，不要再拖了。

伍麗華表示，世界各民族對成年的定義比18歲更早，代表的是一種信任，以原住民而言，成年不是特定年紀，而是生理與心理的年齡；她表示現在的青少年受的教育更多，對世界想像更成熟，不能看輕年輕人。

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