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當年市有地免費送國民黨 舊台東市黨部等3建物今賣出

國民黨今日標售賣出舊台東市黨部大樓、舊綠島鄉黨部、舊長濱鄉黨部3筆建物，得款3030萬元。圖為舊台東市黨部大樓，磁磚上還有中國國民黨台東市黨部字跡。（翻攝Google地圖）

國民黨今日標售賣出舊台東市黨部大樓、舊綠島鄉黨部、舊長濱鄉黨部3筆建物，得款3030萬元。圖為舊台東市黨部大樓，磁磚上還有中國國民黨台東市黨部字跡。（翻攝Google地圖）

2020-03-26 18:46:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國民黨今日標售10筆辦公廳舍建物，共賣出舊台東市黨部大樓、舊綠島鄉黨部、舊長濱鄉黨部3筆建物，得款3030萬元；據黨產會調查，國民黨舊台東市黨部早年佔用市有土地，台東市公所在1980年竟將商業區土地免費奉送給國民黨，直到政黨輪替2004年國民黨才歸還土地，今日該筆土地上舊黨部大樓建物順利以2200萬元標出。

據了解，今日售出得標物件皆位於台東縣境內，分別為舊台東市黨部文化大樓，底價1500萬元，決標2200萬元；舊綠島鄉黨部底價390萬元，決標520萬1680元；舊長濱鄉黨部底價260萬元，決標290萬元，3建物共賣出3030萬餘元。

黨產會查出，國民黨3筆黨產建物過去曾佔用國有土地，其中，舊綠島鄉黨部土地所有權人為綠島鄉公所，土地被國民黨佔用後，1975年鄉公所免費將土地奉送給國民黨，直到2003年扁政府執政後，國民黨才將土地歸還。

黨產會委員表示，在舊長濱鄉黨部方面，國民黨只持有建物所有權，使用土地長年佔用國有機關用地，鄉黨部與民眾服務社合署辦公，因為土地是國產署財產，中央部會不敢像公所一樣直接把土地送給黨。

委員指出，至於較值錢的舊台東市黨部文化大樓，土地位於商業區，台東市公所當年將土地「贈與」國民黨，然後國民黨蓋了一棟6樓大廈，近年也將大樓辦公室出租給補習班，在市區當起包租公。

他提及，國民黨今日出售的3筆建物是去年初來向黨產會申請出售的，因為建物是國民黨所興建，所以同意國民黨標售，但所得款項僅能用在支付國民黨積欠黨工的退休金、資遣費等。

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