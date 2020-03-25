拚重返執政 民進黨宜蘭議員、鄉鎮市長挺陳俊宇參選縣黨部主委

民進黨宜蘭縣議會黨團與宜蘭市長江聰淵、冬山鄉林峻輔與蘇澳鎮長李明哲今攜手連署，支持民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇參選民進黨宜蘭縣黨部主委。（記者林敬倫攝）

2020-03-25 15:28:16

［記者林敬倫／宜蘭報導］民進黨宜蘭縣議會黨團與宜蘭市長江聰淵、冬山鄉林峻輔及蘇澳鎮長李明哲今攜手連署，支持民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇參選民進黨宜蘭縣黨部主委；議員陳文昌說，民進黨在宜蘭失去政權，為重返執政，支持年輕、形象好、論述能力強的陳俊宇擔任主委；陳俊宇說，感謝議會黨團與鄉鎮市長的支持，一定力拚宜蘭重返執政。

下屆民進黨宜蘭縣黨部主委，將於5月24日選舉，牽動2022地方選舉布局，現任主委黃建財宣佈放棄連任後，目前僅陳俊宇宣布參選，另外，縣黨部評議委員會召集人吳和信外傳也有意參選，但他仍未鬆口，僅表示有朋友勸進，但他還要評估。

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民進黨宜蘭縣議會黨團今與江聰淵、林峻輔及李明哲攜手在宜蘭縣議會宣布力挺陳俊宇，並簽屬連署，高喊「團結民進黨，主委選俊宇」的口號；陳文昌說，原本是他要出來選主委，但陳俊宇比他年輕，形象更好，論述能力也好，所以縣黨部全力支持他參選，結合議會與黨部資源，重新贏回宜蘭光榮。

江聰淵說，光復宜蘭黨團扮演重要角色，如果陳俊宇當選，縣議會與縣黨部能夠結合，就能加強監督縣政的力道，導正縣府許多政策，往好的方向推動，所以民進黨宜蘭縣鄉鎮市長與縣議會黨團全力支持陳俊宇。

陳俊宇說，受到黨內先進的推薦，他恭敬不如從命，這是一個責任的開始，未來會一起跟大家打拼2022年地方大選這一戰，重新找回宜蘭年輕人對民進黨的信心，他如擔任主委，一定會建構黨團與黨部合作的平台，讓黨部當黨團與鄉鎮市最好的後援。

民進黨宜蘭縣議會黨團與宜蘭市長江聰淵（右2）、冬山鄉林峻輔與蘇澳鎮長李明哲（右）攜手連署，支持民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇（後排右4）參選民進黨宜蘭縣黨部主委。（記者林敬倫攝）

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