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首頁　>　政治

藍營邀執政縣市長研討防疫 朱立倫：視訊會議或黨主席到各地較好

朱立倫（中）至鎮瀾宮上香。（記者張軒哲攝）

朱立倫（中）至鎮瀾宮上香。（記者張軒哲攝）

2020-03-25 14:34:55

〔記者張軒哲／台中報導〕前國民黨主席朱立倫今日至大甲鎮瀾宮參拜，媒體詢問國民黨智庫日前邀請執政縣市召開防疫研討會，卻沒有任何縣市首長親自與會。朱立倫表示，防疫期間縣市長以防疫為優先，建議以視訊會議或是黨主席到各地聽取意見比較好。

武漢肺炎疫情在全球蔓延，朱立倫表示，現在要找縣市長一起來開會，相當困難，畢竟每個縣市長都要以防疫為優先。用視訊會議或者是主席直接到各地，能夠多關心一下地方，多聽取地方的意見比較好。

另有媒體詢問，美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）在國民黨籍縣市長部分，只拜會了新北市長侯友宜一事的看法。

朱立倫說，美國跟台灣能夠保持更密切關係絕對是好事，不管是跟藍營地方首長或是藍營的民意代表，能夠有密切接觸都是好事。長期都跟著美方保持密切聯繫，表達中華民國、國民黨的立場都是跟美方一樣，堅持民主、自由的陣線，這是不會改變的，歡迎美方跟其他的代表，能與更多的地方首長接觸。

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