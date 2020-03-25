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首頁　>　政治

江啟臣啟動國民黨內改組 智庫5月換血、黨團主任尋覓中

國民黨主席江啟臣。（資料照）

國民黨主席江啟臣。（資料照）

2020-03-25 11:13:20

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席江啟臣上任後啟動黨內改組，積極聯繫15縣市長，重視橫向聯繫、統一口徑，也大動作黨政策會、黨團主任、進行汰換，5月份將改組智庫，受關注的黨團主任，黨團書記長蔣萬安正在四處徵詢，「只要是人才都會積極爭取」。

江啟臣就任黨主席，在完成部分黨務人事佈局後，著手啟動進一步的黨內人士改組，政策會及黨團主任等相關人事最受關注，資深的前立院黨團主任江桂芳遭到資遣，由黨團司法及法制委員會助理柯淑華暫代黨團主任。

國民黨團內青壯派人士表示，立委若表現欠佳，就會隨選舉落敗而離開立院，黨中央主管也會隨敗選而辭職，但黨團、智庫幾乎長年未動，就算敗選也沒有政治責任，總有「公務員心態」，不少立委都頗有微詞，認為黨團不夠積極，在政策論述上幫不上忙，早就被視為該汰換的對象。

這位人士也說，黨團主任責任重大，要有政治敏感度，應該要能作為黨團三長的政治、政策討論對象，而不是指示執行單位，熟悉議事規則只是基本，更重要是有協助主導議題攻防的能力，比執行能力更為重要。

對於新任黨團主任人選，蔣萬安表示，他會從各方去徵詢，「只要是人才都會去積極爭取」。現階段仍是維持一般的黨團運作，畢竟每位黨團助理都有經驗，只是希望要主動積極一些。

另外也被批評戰力堪慮的國民黨智庫國政基金會，知情人士表示，現在的智庫董事長還是前黨主席吳敦義，不過智庫已進入看守狀態，預計5月份江啟臣就會接任智庫董事長，到那時就會著手進行智庫的改組，執行長等相關人事會逐漸底定。

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