每月燒掉國民黨中央2成經費 江啟臣能否改革黃復興黨內等著看

國民黨中央每個月人事、行政費用開銷近3千萬元，黃復興黨部就佔其中2成，未來江啟臣能否改革黃復興黨部，除了長期以來被人垢病「黨中有黨」的文化沉痾，精簡開銷支出也是觀察指標。（資料照）

2020-03-24 16:48:24

〔記者施曉光／台北報導〕過去國民黨在家大業大時期設置許多專業黨部，如今都已解散，僅存「黃復興黨部」這個特殊黨部，在新主席江啟臣上台後，雖然承諾不廢撤，同時順應世代交替潮流，黃復興黨部將進行人事更迭，但有黨內人士指出，黨中央每個月人事、行政費用開銷近3千萬元，黃復興黨部就佔其中2成，未來江啟臣能否改革黃復興黨部，精簡開銷支出也是觀察指標。

黨內人士指出，中央黨部每個月提供22個一般直轄市、縣市黨部的擙援，除了按大小分級撥補定額業務費用外，就是由中央負責買單的書記長、第一組總幹事2份薪水，至於其他地方黨部黨工人事費用與開銷，一律由縣市黨部主委自行募款籌措，即便是由黨中央派任、非黨員直選的主委，也通通都要自己想辦法。

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但對黃復興黨部，國民黨中央黨部每個月近3千萬元的人事、行政費用支出，其中就有2成要用在黃復興黨部，多達5、6百萬元。

黨內人士並質疑，黃復興黨部主委除了比照中央黨部一級主管，每月薪水7萬5千元，還有配車與司機，中央黨部一級主管都沒有配車與專屬司機，像組發會、文傳會、行管會等一級主管只能借調中央黨部公務車使用，更沒有專屬司機，平常要不是自己駕駛，就是請單位內同事幫忙開車，基於撙節開支，未來應該重新調整。

不過，另有黨內人士指出，傳聞現任黃復興黨部主委金恩慶每月將個人薪水全數捐做行政費。

對於黃復興黨部開銷為何如此之大，知情人士指出，其中佔相當大宗的部分就是包括義工職區黨部主任在內的數百人，每月都要支領「個人業務費用」，至於業務內容為何，這名人士稱「不太方便說」，只證實黃復興黨部長期以來每月就是要補貼許多義務幹部業務費用。

不過，如果是一般縣市黨部轄下的區級黨部，這些區黨部主委不但完全沒有領錢，還要負責籌措區黨部的運作經費。

黃復興系統在過去最高峰時期，黨員曾經達到20萬餘人，共編成21個支級黨部、2百個區黨部、8千餘個小組，黃復興黨部向來自豪可動員能量達250萬榮民眷與未登記現役官兵黨員，以往在各項公職或黨內選舉時，都會利用該系統配票，近年陸續精簡為1百多個區黨部、7千多個小組，也由於資深黨員凋零，人數逐漸變少，招募年輕黨員列為近年工作重點工作。

根據黃復興黨部去年11月在某場退將餐會活動上的報告，單單去年上半年就有6000多名黨員過世，新進黨員2千多人，黨員總數18萬4千餘人。

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