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首頁　>　政治

江啟臣慰留2次無用 黃復興爆約1/2幹部隨主委請辭

黃復興黨部主委金恩慶。（資料照）

黃復興黨部主委金恩慶。（資料照）

2020-03-24 11:20:07

〔記者施曉光／台北報導〕在黨內要求世代交替呼聲下，國民黨產生青壯世代的新主席江啟臣，這股潮流也吹向黃復興系統，國民黨秘書長李乾隆今日證實，黃復興黨部主委金恩慶日前以世代交替，讓年輕人接手為由，已經主動向江啟臣請辭，雖經兩度慰留，但金的辭意甚堅，待金提出接棒建議人選，江啟臣約談確定後就會產生新的黃復興主委。

李乾隆指出，江啟臣非常器重金恩慶，但就任後第一次拜訪金恩慶時，金即主動表達自己已經擔任這項職務十年，應該要做世代交替，換年輕人接手，江啟臣表達慰留並盼他再做考慮。

李乾隆指出，上週他承主席之命拜訪金恩慶表達慰留之意，但金辭意堅定，事後他向江啟臣報告後，江再二度拜訪金恩慶，才確定金的請辭，但江希望金能提供接任人選名單，而且只要金提出名單，江啟臣會充分尊重並任命金的建議人選。

李乾隆表示，黃復興在全國22個縣市的支黨部約有1/2~1/3的幹部表達要隨金恩慶請辭，至於目前金恩慶是否已提接任人選給江啟臣，他並不清楚。

李乾隆說，江啟臣與金恩慶會面時，有向金恩慶強調，絕對沒有要撤除黃復興黨部的想法，而且江啟臣是希望金恩慶能提出1、2個建議人選名單，黨中央就會隨即按名單排序約談，只要對方答應，江啟臣就會正式任命，未來各縣市支黨部幹部人選，也都會尊重新主委的意見。

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