15縣市長全缺席黨內座談 挫黨魁威望？ 江啟臣：防疫優先 留守崗位

國民黨主席江啟臣（中）昨召開「共渡疫情，國土安居」研討會。（記者羅沛德攝）

2020-03-24 05:30:00

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨昨邀執政的十五縣市座談，十五位藍營縣市長無一到場，外界質疑國民黨主席江啟臣威望不足，江表示，這是誤會，黨中央只是建立聯繫平台，現在是防疫關鍵時期，縣市長要坐鎮第一線督導防疫工作，所以黨中央也請縣市長留在崗位上。

國民黨智庫昨舉辦「共渡疫情、國土安居」研討會，邀國民黨十五執政縣市代表、立院黨團幹部、智庫、專家學者等，共同就防疫紓困之各地實務需求，以及國土計畫法、鄉鎮市自治選舉等議題進行討論。

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國民黨十五執政縣市長無一到場，大都派副手與會，連原先稱會出席的台東縣長饒慶鈴都沒來。外界質疑江啟臣威望不足，無法鎮住黨內百里侯。

黨務人士表示，理解縣市長公務繁忙，也希望以防疫為重，昨天這場研討會本來就是請縣市長派代表出席，並沒有一定要縣市長親自出席，因一場研討會扯到江啟臣的威望，是過度聯想。

江啟臣指出，黨中央與縣市長的溝通分兩方面，一方面他近期已經走訪各縣市拜訪縣市長，直接請益，了解他們的態度與想法，一方面在實質工作層級上則請智庫召開研討會，中央和地方連成一線，快速反應，對外則立場一致，讓地方聲音上達黨中央及立院黨團，確保地方有感施政。

江強調，黨中央用行動證明與執政縣市溝通暢通，尤其在疫情當下，每個縣市長防疫工作都非常沉重，盼立院黨團、黨中央全力協助配合，他要做的就是把大家整合在一起，維持最暢通的聯繫管道，嘗試建立黨中央與十五縣市的聯繫平台。

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