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說共機繞台不算挑釁 引發眾怒 江啟臣： 將約吳斯懷懇談

國民黨主席江啟臣昨召開「共渡疫情，國土安居」研討會，邀請國民黨執政的15縣市代表，討論紓困條例與國土計畫法。（記者羅沛德攝）

國民黨主席江啟臣昨召開「共渡疫情，國土安居」研討會，邀請國民黨執政的15縣市代表，討論紓困條例與國土計畫法。（記者羅沛德攝）

2020-03-24 05:30:00

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨不分區立委吳斯懷提出書面質詢，稱共機繞台在法理上不算挑釁，引發爭議。國民黨主席江啟臣昨坦言，基層對吳斯懷的確有很多聲音，他會與黨團三長約吳懇談，不分區立委提名、評鑑制度也會在接下來的黨務改革中討論。

不分區提名、評鑑 列入黨務改革討論

江啟臣也說，「我們最不想看到的是我們民調下跌」，所有黨員先進、從政同志、民代，只要反映民意和民意站在一起，為人民發聲，相信國民黨的民調就會上升。

江啟臣昨出席國民黨智庫舉辦的「共渡疫情、國土安居」研討會，對於吳斯懷的書面質詢惹議，江在會前受訪表示，在相關報導第一時間出來後，黨中央已經發表立場，不樂見任何破壞台海安定的行為。

江啟臣重申，在防疫當下，任何這樣的舉動都不是現階段人民樂見，只會徒增兩岸的對立、人民的反感，呼籲共軍應要有所克制，兩岸需要對話，不是對立與激化。

至於對不分區立委的考核機制，江啟臣表示，不分區立委議題從提名到現在都很多人關心，他會與黨團三長約吳斯懷懇談，「黨內彼此溝通是必要的」；在制度面上，不分區立委提名作業、在立院表現相關評鑑制度，應一體設計，將會在接下來的黨務改革中討論。

江啟臣也坦言，基層的確有很多聲音，基層最關心的就是黨的形象，希望所有黨內從政同志，包括立委都必須謹言慎行，最重要的是言行都必須為人民、為民意所期待，國民黨既然要接地氣，所有發言、質詢、提案都應該站在人民這邊。

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