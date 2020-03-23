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15縣市長沒參加黨中央研討會 江啟臣：首長要坐鎮第一線督導防疫

國民黨主席江啟臣主持黨中央研討會。（記者羅沛德攝）

國民黨主席江啟臣主持黨中央研討會。（記者羅沛德攝）

2020-03-23 12:45:41

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席江啟臣邀國民黨執政的15縣市討論疫情、國土規劃法修法等議題，但15縣市長派代表與會，遭質疑黨主席威望不足，江啟臣今表示，這是一個誤會，他只是建立15縣市聯繫平台，現在是防疫關鍵時期，縣市長要坐鎮第一線督導防疫工作，所以黨中央請縣市長留在崗位上。

江啟臣今在研討會前受訪表示，地方自治法、國土規劃法修法都涉及到地方縣市的立場，防疫紓困條例通過後，也涉及地方政府，黨中央必須進一步了解地方的立場跟態度及立院黨團如何配合。

江啟臣指出，他都親自去拜訪縣市長，直接向各縣市長請益，了解他們態度跟想法，在實質工作層級上則請智庫召開研討會，就是他在競選主席時講的，中央跟地方必須連成一線，快速反應，對外界立場一致，希望地方聲音確實上達到黨中央及黨團，確保地方執政有感施政。

對於沒有縣市長親自到場，外界質疑黨主席威望不足，江啟臣說，這是一個誤會，現在是防疫關鍵時期，不能請縣市長參加工作層級的研討會，縣市長要坐鎮第一線督導防疫工作，所以黨中央請縣市長留在工作崗位上。

江啟臣強調，黨中央用行動證明跟所有縣市溝通暢通，尤其在疫情當下，每個縣市長防疫工作都非常沉重，壓力非常大，希望立院黨團、黨中央全力協助配合，他要做的是把大家整合在一起，維持最暢通的聯繫管道，嘗試建立15縣市的聯繫平台。

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