獨家》資通電軍新納情報機關 馬英漢明首赴立院業務報告

國防部資通電軍指揮部新納入情報機關之一。圖為蔡總統在2017年主持資通電軍指揮部編成揭牌典禮。（圖：軍聞社提供）

2020-03-24 10:09:04

〔記者羅添斌／台北報導〕我國情報機關數量再增加新單位，因應國家情報工作法修正，原本單純列為軍事單位的國防部資通電軍指揮部，依情工法規定，在主管有關國家情報事項範圍內，視同情報機關，資通電軍指揮部指揮官馬英漢中將，明天也將首次以情報機關首長身份，陪同國安局長參與立院業務報告。

立法院外交國防委員會明天邀請國家安全局局長邱國正率相關情報機關首長，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，會議將先以祕密會議型式進行，在機密報告及詢答結束後，再轉為公開會議。

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資通電軍指揮部是在2017年7月1日編成，由蔡英文總統親自主持編成典禮，蔡總統表示，「資安就是國安」，資通電軍指揮部的成軍，代表台灣的國防將全面性地進入資訊作戰的時代。蔡總統並指出，資通電軍成軍是國防軍事重大革新，也是我國軍事戰略的創新作為，指揮部的編成典禮只是第一步。資通電軍將以網路攻防為核心，通訊安全為基礎，電磁發展為前瞻。資通電軍要超越傳統的空中、海域及地面的防衛概念，成為重層嚇阻戰略下的第一層嚇阻兵力，並超越各軍種藩籬，作為國軍聯合作戰的典範。

立委是在去年底提案修正國家情報工作法，將資通電軍指揮部新納為情報機關，立委認為，資電作戰指揮部對於資通系統、網路戰和電子攻防，進行建立與維護工作，且對於全軍頻譜資料庫的管理、管制與頻譜運用、規畫與建議，均涉及情報工作內容，因此提案將之其入情報機關範疇。

資通電軍指揮部新納入情報機關，指揮官馬英漢中將明天首度以情報機關首長身份，陪同國安局長到立院委員會備詢。（圖：資料照片）

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