台灣情報機關增為11個 這些單位都是！

資通電軍指揮部新納入情報機關之一，台灣情報機關的數量也增為11個。圖為蔡英文總統2017年主持資通電軍指揮部編成揭牌典禮。（圖：軍聞社提供）

2020-03-24 11:15:33

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部資通電軍指揮部新納入情報機關之一，也讓台灣的情報機關數量增為11個，這些情報機關依法要由國家安全局統合指導、協調、支援，國安局，國安局長在立法院每一會期，都要率同各情報機關首長向立院外交國防委員會做業務報告，並應邀列席做專案報告，由國會監督國家情報機制的運作。

台灣早期都以八大情治系統來統稱國家情報丶治安機關，但隨著解嚴丶政府組織精簡及調整，以及時代潮流趨勢，情報機關的定位與定義，跟以前都大不相同。

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根據最新修訂完成的國家情報工作法規定，情報機關指的是：國家安全局、國防部軍事情報局、國防部電訊發展室、國防部軍事安全總隊。海洋委員會海巡署、國防部政治作戰局、國防部憲兵指揮部、國防部參謀本部資通電軍指揮部、內政部警政署、內政部移民署及法務部調查局等機關（構），於其主管之有關國家情報事項範圍內，視同情報機關。也就是列為情報機關的政府單位，數量已經達到11個之多。

外界可能會認為，軍方的資通電軍指揮部為什麼會被列為情報機關？專責網路戰及電子戰的軍事單位，與情報有何關聯？軍方官員對此表示，資通電軍對於資通系統、網路戰和電子攻防，進行建立與維護工作，且對於全軍頻譜資料庫的管理、管制與頻譜運用、規畫與建議，均涉及情報工作內容，因此納入情報機關範疇。

資通電軍指揮部是在2017年7月編成，經過為期2年的實驗編裝期，已通過各項驗證，資通電軍指揮部的任務，在平時統合國軍網路、電子及資通平臺等三大領域，執行網路空間安全維護、電磁頻譜偵蒐及指管系統建立與維運，以支援國軍資通安全緊急應變，確保各項指管系統暢通；戰時除依令執行國軍資通安全防護任務外，並協防國家關鍵資訊基礎設施，以確保國家疆位國土安全。

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