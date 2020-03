武漢肺炎》愛爾蘭台商會購400個口罩 免費發給僑胞、留學生

愛爾蘭台僑急難救助協會理事陳勁文發送口罩給當地度假打工的國人。(僑委會提供)

2020-03-23 19:39:17

〔記者呂伊萱/台北報導〕武漢肺炎疫情嚴峻,全愛爾蘭島台商會出資買到歐盟認證的外科口罩,免費發送給旅居愛爾蘭的僑胞和留學生。台商會長兼台僑急難救助協會會長鄭惠文表示,協會目前送出400份口罩,愛爾蘭幅員廣大、交通不便,協會以開車親送或郵寄方式發送口罩,希望協助國人共度難關。

愛爾蘭確診病例飆升,根據愛爾蘭衛生部聲明,至22日已累計906確診病例。僑委會今表示,當地僑務促進委員、全愛爾蘭島台商會長兼急難救助協會會長鄭惠文發起由台商會購入歐盟認可的外科口罩,並由台僑急難救助協會發送給旅愛國人。

請繼續往下閱讀...

僑委會說明,由於數量有限,急難救助協會參考台灣實名制政策,並採線上申請方式,免費發送口罩給旅愛僑胞、留學生和度假打工國人,每人限領2份口罩。發送優先順序依次為持有僑胞卡僑胞、持有健保卡國人和愛爾蘭台灣協會會員。

鄭惠文表示,因愛爾蘭幅員廣大、交通不便,急難救助協會或以開車親送到首都都柏林附近城市,或以郵寄到府等方式發送口罩,希望協助旅愛國人共度疫情難關。鄭惠文說,在全球一同防疫的重要時刻,鄭會長代表全體理事會分享愛爾蘭詩人葉慈詩句,「There are no strangers here;only friends you haven't yet met.」(這裡沒有陌生人,有的是你還沒認識的朋友。)

根據僑委會資料,愛爾蘭台僑約1000人。全愛爾蘭島台灣商會於2019年12月成立並獲僑委會備查,目前理監事共17人,商會成員來自於當地醫藥業、科技業、金融業、紡織業、飾品設計業、遊戲軟體開發等業者。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此,更多相關訊息,帶您第一手掌握。

旅愛僑胞第二代開心領取口罩。(僑委會提供)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法