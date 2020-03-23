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祕魯還有60餘台人滯留 外交部比照包機前例協調離境

外交部發言人歐江安表示，目前祕魯境內有60多位國人分散各地，駐處比照第1架包機前例持續協調，盼盡快協助國人離境。（資料照）

外交部發言人歐江安表示，目前祕魯境內有60多位國人分散各地，駐處比照第1架包機前例持續協調，盼盡快協助國人離境。（資料照）

2020-03-23 18:52:57

〔記者呂伊萱／台北報導〕武漢肺炎疫情全球蔓延，祕魯封鎖邊境導致上百我國旅客滯留，經我方交涉、上週已有1架包機載運國人至美國邁阿密疏運，但仍有國人滯留當地。外交部發言人歐江安今天說明，目前祕魯境內有60多位國人分散各地，駐處比照第1架包機前例持續協調，盼盡快協助國人離境。

祕魯自3月16日零時起全國關閉邊境，導致我國至少14團旅行團與其他散客、超過百名國人滯留當地，後來又增加散客。

經我駐祕魯代表處多方協調，3月19日有72位國人搭乘商業包機離開秘魯，後並已順利抵達邁阿密。

關於仍滯留秘魯的國人，歐江安今天說明，目前秘魯境內尚有約60多位國人，9人在首都利馬、42人在外省庫斯科市、9人在阿雷基帕省等。首批包機於3月19日離境，但有意願包機者因分散各地，當時秘魯國內交通無法通行，導致無法及時趕抵利馬，另有部分國人曾表達無需提前離境，盼繼續其在秘魯的行程。

歐江安說，目前秘魯已無商業班機起降，我駐秘魯代表處仍將持續保持聯繫及提供必要協助。我駐處將持續努力，比照第1架包機的前例，共同與旅行社、航空公司及秘魯相關單位等繼續協調，以期能儘快協助國人順利離境。

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