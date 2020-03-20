滯留秘魯台人自費搭包機抵美 轉機陸續返國

外交部長吳釗燮表示，昨晚已有包機載部分滯留秘魯的國人到美國邁阿密，旅客再分別轉乘其他班機返國。。（資料照）

2020-03-20 10:03:06

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部長吳釗燮今上午赴立法院備詢前受訪表示，昨晚已有包機載部分滯留秘魯的國人赴美國邁阿密，旅客再分別轉乘其他班機返國。目前仍有約數十位國人留在秘魯，因他們希望留下就尊重其意願，滯留摩洛哥的國人則大部分已順利返國，若國人有其他需求將持續提供協助。

為防堵疫情擴散，秘魯政府於3月15日晚間宣佈，自3月16日零時起全國進入緊急狀態15天，並全面暫停陸海空及河運的國際旅客運輸等措施至3月31日，導致正在秘魯境內觀光商旅的我國旅客行程受阻。

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據外交部統計，此次約有132位國人行程受阻，經外交部與秘魯代表處連日努力，已有約72人自由行旅客自費搭乘包機，於台北時間19日晚上11點（秘魯時間19日上午10點）起飛，離開秘魯、赴美國邁阿密，班機預計台北時間20日清晨5點抵達邁阿密，旅客再分別轉乘其他班機返國。

外交部說，根據我駐秘魯代表處掌握，目前我國在秘魯旅客尚有數十人，分散在秘魯首都利馬（Lima）9人、外省景點庫斯科（Cusco）市42人及Arequipa市9人。部分國人已表達無提前離境的需求。我駐秘魯代表處將持續保持聯繫，提供國人必要協助。

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