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首頁　>　政治

商業包機疏運約70名滯留秘魯台人 將自邁阿密轉機返台

外交部發言人歐江安。（資料照）

外交部發言人歐江安。（資料照）

2020-03-19 12:08:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕秘魯封鎖邊境導致上百我國旅客滯留。外交部今天說明，自協調滯留團客返台消息傳出後，有許多自由行散客也聯繫駐處，目前預定將有一架商業包機疏運約70名我國旅客，預定明天飛離秘魯、自邁阿密中轉返回台灣，最後人數仍視旅客登機情形而定。

秘魯3月15日晚間宣布，自3月16日零時起全國進入緊急狀態15天，同時關閉邊境，暫停包括海陸空運輸，影響上百我國旅客滯留秘魯各地，先前外交部掌握有14團122名國人，在協調離境消息傳出後，許多自由行散客也聯繫駐處盼返台。

外交部發言人歐江安今天在例會上說明，外館不眠不休協助聯繫、協商順利，秘魯滯留國人希望派遣包機，需支付相關費用，目前有60多位團客和散客願意自費搭乘包機，協商順利，預定明天飛離首都利馬、自邁阿密轉機返台，但仍視旅客登機情形而定。

惟因搭乘包機人數不斷變動，稍晚增加到約70位；此外，尚有數十名國人還在庫斯科，外館將協助國人到利馬之後再返台。

另，外傳土耳其也有旅行團滯留情形，對此，歐江安回應說，土耳其目前仍可搭乘其他航空轉機返台，和秘魯、摩洛哥全面關閉情形不同，我駐土耳其館處尚未接獲國人請求協助，呼籲國人配合防疫儘快回國。（13:35更新）

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