曾駐台近3年 秘魯前外長夫人：台灣對全球援助超越邦交

2019-09-21 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕曾隨父親駐台近3年的秘魯前外交部長夫人龔薩蕾絲（Maria Luisa de Gonzales Posada），今（21）日到台北市毒品危害防制中心、基隆長庚醫院中醫科參訪，針對中華民國近日頻遭邦交國斷交，龔薩蕾絲表示，「台灣人的正直、民主價值、科技發展，以及台灣對全球提供的援助、愛心無所不在，都是台灣能向世界行銷的優點；雖然台灣並沒有很多的邦交國，但這些都是超越邦交的」。

綜合媒體報導，由於夫婿曾擔任過秘魯的外交部長，作為前外長夫人的龔薩蕾絲，今應邀來台參加活動，她表示，「台灣對人權的尊重是所有人的典範，而且台灣人在心靈層面的修養，對我的影響很大」；鞏薩蕾絲還指出，「台灣在很多地方都是世界的典範，包括對人權的尊重。台灣在全球很多評比的排名都很前面，但遺憾的是，台灣卻無法參與許多國際組織」。

現年74歲的龔薩蕾絲（Maria Luisa de Gonzales Posada），曾在1961至1963年間隨外交官父親郭修（Jose Luis de Cossio）來台，並於台北美國學校完成高中學業，如今時隔55年再度來到台灣，龔薩蕾絲表示，「在台灣度過美好的青少年時光」，那段時間裡，她交到許多朋友，有些到現在都還保持聯絡；她還強調，「希望可以繼續造訪台灣，且只要與台灣人當朋友，就會是一輩子的朋友」。

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