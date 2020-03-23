把蔣宋美齡打成老蔣附屬品？林峯正駁葉毓蘭：調查報告沒那些內容

國民黨立委葉毓蘭今日在立法院內政委員會質疑，黨產會套用過時的父權概念，將蔣宋美齡打成蔣中正的附屬品。黨產會主委林峯正反駁表示，認定附隨組織的條件，不是針對一個人。（記者陳鈺馥攝）

2020-03-23 13:04:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委葉毓蘭今日在立法院內政委員會質疑，黨產會套用過時的父權概念，將蔣宋美齡打成蔣中正的附屬品，去認定婦聯會是國民黨的附隨組織，還要把婦聯會財產收歸國有。對此，黨產會主委林峯正反駁表示，認定附隨組織的條件，不是針對一個人。

葉毓蘭表示，黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織，要求財產收歸國有，為何要將蔣宋美齡當成蔣中正的附屬品。林峯正答詢表示，國民黨自己有婦女組織，婦女組織由蔣宋美齡來號令。

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葉毓蘭認為，蔣宋美齡是蔣宋美齡，蔣宋美齡不是隱形人，你說她是蔣中正的附隨組織和副產品，沒有人會同意的，蔣宋美齡有受過美國教育，她會受到蔣中正的控制嗎？

林峯正反駁說，認定附隨組織不是只針對一個人，如果只是一個人，婦聯會如何透過整個政黨系統去收取勞軍捐。

葉毓蘭指出，你們不要將蔣宋美齡打成蔣中正的附屬品！林峯正澄清，調查報告完全沒有委員所講那些內容。

葉批評，黨產會無限擴權，如果要剝奪財產，必須要合憲合法，黨產會不依法行政，違反現代法治國原則是不折不扣的東廠行為。

民進黨立委吳琪銘則說，婦聯會的勞軍捐是來自民間，過程涉及有很多不公不義，現在民眾都期待黨產會能做出成績，將不當黨產盡快收歸國有。

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