應收歸國有不當黨產760億元 林峯正：實際追回1200萬元

立法院內政委員會今日邀不當黨產處理委員會報告不當黨產調查、處理及追徵情形，黨產會主委林峯正表示，截至目前為止，政黨及其附隨組織應移轉國有的土地面積達11.2萬平方公尺，應返還財產合計約760億元，實際取回約1200萬元，並有5320萬元提存於法院，合計約6500萬元。（記者陳鈺馥攝）

2020-03-23 09:25:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今日邀不當黨產處理委員會報告不當黨產調查、處理及追徵情形，黨產會主委林峯正表示，截至目前為止，政黨及其附隨組織應移轉國有的土地面積達11.2萬平方公尺，應返還財產合計約760億元，實際取回約1200萬元，並有5320萬元提存於法院，合計約6500萬元。

林峯正指出，已認定中投公司、欣裕台公司、救國團、婦聯會、中影公司、中廣公司、民族基金會、民權基金會、國家發展基金會等9個國民黨附隨組織。

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要追回財產部分，中央、欣裕台應移轉為國有的股權，合計有272億860萬元；婦聯會應移轉388億1240萬元，包含現金375億元、股票市值約6億元、土地及建物約2673平方公尺。

中廣應移轉10多萬平方公尺土地及699平方公尺建物為國有，另向中廣追徵77億3100萬元；對國民黨所追徵的「轉帳撥用」國有房地、舊中央黨部及大孝大樓價額為27億8500萬元。

民進黨立委沈發惠質詢問及，黨產會要追回不當黨產金額計760億元，為何僅追回1200萬元，整個都卡在司法？林峯正答詢說，所有案件都卡在法律訴訟，行政法院接受被處分人的事由，大部分在申請釋憲中。

此外，歐洲武漢肺炎疫情嚴峻，黨產會原預定今年前往東歐匈牙利考察，因應政府防疫作為，將待疫情趨緩後再行調整相關行程。

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