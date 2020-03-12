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黨產會今推線上特展：揭KMT黨營事業年賺百億

行政院黨產會今日推出「數位贈閱」，讓民眾在家上網就能看到「被共享的經濟：不當黨產在台灣」檔案特展。（記者陳鈺馥翻攝）

行政院黨產會今日推出「數位贈閱」，讓民眾在家上網就能看到「被共享的經濟：不當黨產在台灣」檔案特展。（記者陳鈺馥翻攝）

2020-03-12 16:52:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕因應武漢肺炎疫情，為避免人群接觸，行政院黨產會今日推出「數位贈閱」，讓民眾在家上網就能看到「被共享的經濟：不當黨產在台灣」檔案特展，實體部分則同步在南投的國史館台灣文獻館展覽至今年3月底。

黨產會表示，特地將特展製成線上版，讓民眾可以安全又便利一覽黨產議題的來龍去脈。至於珍貴的歷史文件「原件」只有在台灣文獻館看得到。

黨產會線上特展資料顯示，國民黨政府在1957年大做無本生意，請國防部調用軍事犯服監外勞役「為黨勞動」，大批囚犯被充當奴工，在國民黨黨部所經營的台南竹子門農場，進行開墾造林工作，該農場所賺盈餘盡為國民黨所有。

黨產會指出，1947年行憲後，國民黨面臨光憑黨費收入，無法支應政治活動的困境。為解決此一難題，國民黨一方面將黨務經費「寄列」於政府預算下，另一方面大量開辦黨營事業，拓展財源。

黨產會提及，在1950年代，僅有齊魯企業、裕台企業、中廣等文化宣傳事業在台復業。到1970年代初期，國民黨為統籌黨營事業，投入2億元之政府公債設立中央投資公司。

1970年代後期，國民黨再成立光華、建華投資等控股公司，並隨著台灣經濟發展擴張黨營事業版圖，在1990年代規模已達到中央投資、光華投資、華夏投資、建華投資、啟聖實業、景德投資、悅昇昌投資等7大控股公司。

黨產會強調，在高峰期，國民黨經營的控股公司旗下轉投資事業已有數百家關係企業，總資產規模合計數千億元，1993年至2000年間，每年獲利合計逾100億元。

相關網址請見︰

「被共享的經濟：不當黨產在台灣」線上特展

黨產會強調，在高峰期，國民黨經營的控股公司旗下轉投資事業已有數百家關係企業，總資產規模合計數千億元，1993年至2000年間，每年獲利合計逾100億元。（圖由黨產會提供）

黨產會強調，在高峰期，國民黨經營的控股公司旗下轉投資事業已有數百家關係企業，總資產規模合計數千億元，1993年至2000年間，每年獲利合計逾100億元。（圖由黨產會提供）

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