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首頁　>　政治

國民黨籍綠島鄉長臉書貼文 對中央防疫感到驕傲

綠島鄉長謝賢裕。（取自謝賢裕臉書）

綠島鄉長謝賢裕。（取自謝賢裕臉書）

2020-03-20 16:31:09

［記者黃明堂／台東報導］綠島鄉長謝賢裕今天下午在臉書PO文，對武漢肺炎在全世界造成的災難甚感憂心，但慶幸身在臺灣，尤其身在綠島，對中央防疫感到驕傲！謝賢裕說，身為鄉長一定會全力配合政府防疫措施外，更需要穩定全鄉政治、教育，接受這次嚴厲的挑戰。

他也強調，綠島的經濟來自於觀光，而觀光業也帶動了綠島農、漁業的蓬勃。鄉公所將於3月31日，召開觀光業者防疫座談會，吸納大家寶貴意見，共同來防疫。

此次新冠病毒來勢凶凶，島上有「封島」之議，謝賢裕說，鄉長不能擴權施政，不能滿足所謂「封島」的措施，鄉長沒有這樣的權利，除非中央決策，如此才能作為，也請鄉親們諒解。

他說，面對此次病毒肆虐，鄉公所成立了防疫小組，配合縣府及中央防疫指揮中心，做好防疫工作，也針對綠島防疫，召開內部會議，防範於未然。早在一月底，即要求公車進行密集性消毒，並於開學前指派清潔隊到校消毒，除了學校自行清潔之外，每週利用學生放學後做消毒工作，並延後各項大型活動。

謝賢裕理解鄉民對於新冠肺炎存在必然的恐慌，但請鄉親做好防疫措施，勤洗手、戴口罩，避免群聚，減少外出，居家勤打掃，多消毒，保持快樂心情面對生活。鄉公所民政課會成立病毒情資中心，供民眾反映防疫情資，鄉公所必會盡全力過濾所有傳言，讓真相還原，避免造成集體恐慌症狀發生，增加社會負擔。

他希望坊間一些謠言止智者，因為猜忌不是殺死病毒的良藥，團結面對才是防疫的妙方。

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