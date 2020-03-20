武漢肺炎》海外台灣留學生缺防疫物資 國民黨籲外館協助配送

國民黨副秘書長柯志恩、文傳會主委王育敏、台北市議員王鴻薇今20日召開「聆聽家長心聲，救救台灣留學生」記者會。（記者塗建榮攝）

2020-03-20 10:37:19

〔記者施曉光／台北報導〕受新冠肺炎疫情影響，全球陷入口罩荒，許多台灣留學生在國外買不到口罩，家長想要寄送國外子女，但因為政府限制醫療型口罩出口，不得其門而「出」，國民黨副秘書長柯志恩、文傳會主委王育敏、台北市議員王鴻薇等今天上午召開「聆聽家長心聲，救救台灣留學生」記者會，要求政府放寬禁令。

國民黨呼籲蔡政府，各駐外單位應儘速與當地留學生聯繫，公布專線電話，協助他們的困難或問題，同時中央疫情指揮中心應該調度口罩等防疫物資寄送各地駐外使館，由使館配送給當地台灣留學生，以及適度開放家長可以郵寄醫療型口罩等防疫物資給國外留學子女。

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此外，因應留學生或交換生可能大量返國，國民黨認為當前防疫旅館恐不敷使用，要求政府應即早準備，以租稅減免等政策優惠方式，備妥所需防疫隔離空間。

國民黨這場記者會上還播放一段電話錄音，內容為一位孩子在美國留學的家長陳訴自己曾經打電話到經濟部國貿局、防疫指揮中心等單位，尋求協助，但得到的答覆都是醫療型口罩一律禁止郵寄到國外，一旦發現就要沒收、罰款，這位母親質疑，為何國人出國可以攜帶250片口罩，卻不准許她寄口罩給人在國外的孩子？

王育敏等人質疑，中央疫情指揮中心一句「呼籲留學生盡可能留在當地」，但國外留學生面臨口罩、酒精等防疫物資不足，停課後沒有宿舍居留等問題，政府應該全力協助台灣留學生在異鄉獨自面對疫情的危機。

國民黨指出，根據教育部統計，目前共有約7.1萬台灣留學生在國外就獨，目前疫情險峻的美國約有2.3萬人，歐洲地區約有9千957位，亞太地區的日本約有9千524位、韓國約有2千162位，政府不應放任這些學生在異鄉孤立無助，獨自面對疫情危機。

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