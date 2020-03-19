吳斯懷喊取消滯留湖北台人註記 陸委會：風險仍高

國民黨立委吳斯懷昨在立法院衛環委員會質詢時，要求政府取消滯留中國湖北的台人註記管制，讓他們自己想辦法回來，對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會表示，離開湖北前往其他地區的沿路疫情風險仍高。（資料照）

2020-03-19 19:15:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨立委吳斯懷昨在立法院衛環委員會質詢時，要求政府取消滯留中國湖北的台人註記管制，讓他們自己想辦法回來，對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會表示，離開湖北前往其他地區的沿路疫情風險仍高，為保障滯留湖北人員健康，同時顧及國內防疫需要，政府希望透過專機接回滯留民眾。

邱垂正指出，註記管制是按照中央流行疫情指揮中心於2月25日發布的邊境管制措施，政府目前也是依照指揮中心發佈的措施，來處理滯留湖北國人返台事宜，註記都需要安排專機回台，回到台灣必須集中檢疫。

請繼續往下閱讀...

邱垂正說，湖北雖有些城市屬於半封城狀態，但仍處於封城階段，想離開必須具備健康證明、外省目的地接收證明，才能出境，加上沿路的疫情風險，據了解，這個過程風險仍然很高，所以我們目前還是以要保障滯留湖北民眾的健康，也顧及到國內防疫的需要，政府還是希望透過專機的方式接回滯留的民眾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法