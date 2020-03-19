為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

吳斯懷喊取消滯留湖北台人註記 陸委會：風險仍高

國民黨立委吳斯懷昨在立法院衛環委員會質詢時，要求政府取消滯留中國湖北的台人註記管制，讓他們自己想辦法回來，對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會表示，離開湖北前往其他地區的沿路疫情風險仍高。（資料照）

國民黨立委吳斯懷昨在立法院衛環委員會質詢時，要求政府取消滯留中國湖北的台人註記管制，讓他們自己想辦法回來，對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會表示，離開湖北前往其他地區的沿路疫情風險仍高。（資料照）

2020-03-19 19:15:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨立委吳斯懷昨在立法院衛環委員會質詢時，要求政府取消滯留中國湖北的台人註記管制，讓他們自己想辦法回來，對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會表示，離開湖北前往其他地區的沿路疫情風險仍高，為保障滯留湖北人員健康，同時顧及國內防疫需要，政府希望透過專機接回滯留民眾。

邱垂正指出，註記管制是按照中央流行疫情指揮中心於2月25日發布的邊境管制措施，政府目前也是依照指揮中心發佈的措施，來處理滯留湖北國人返台事宜，註記都需要安排專機回台，回到台灣必須集中檢疫。

邱垂正說，湖北雖有些城市屬於半封城狀態，但仍處於封城階段，想離開必須具備健康證明、外省目的地接收證明，才能出境，加上沿路的疫情風險，據了解，這個過程風險仍然很高，所以我們目前還是以要保障滯留湖北民眾的健康，也顧及到國內防疫的需要，政府還是希望透過專機的方式接回滯留的民眾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
讓武漢台商自行返國 吳斯懷要求「取消註記管制」
2020-03-18 10:11

讓武漢台商自行返國 吳斯懷要求「取消註記管制」
武漢肺炎》吳斯懷批防疫SOP 王世堅：戴上口罩，閉嘴！
2020-03-03 23:03

武漢肺炎》吳斯懷批防疫SOP 王世堅：戴上口罩，閉嘴！
市心稀有透天宅 雲想擁抱南崁商圈

市心稀有透天宅 雲想擁抱南崁商圈
武漢肺炎》吳斯懷抱怨防疫SOP！引爆眾怒：不然你來示範
2020-03-03 18:32

武漢肺炎》吳斯懷抱怨防疫SOP！引爆眾怒：不然你來示範
國民黨「疫情」四起？黃光芹：吳斯懷是「超級傳播者」
2020-02-21 22:09

國民黨「疫情」四起？黃光芹：吳斯懷是「超級傳播者」
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
政治今日熱門
2020-03-19 17:48

台灣每週提供美國10萬枚口罩 中國火大：仇中媚美

2020-03-19 01:32

武漢肺炎》打臉英國「佛系防疫」 陳建仁精闢解析

2020-03-19 14:36

未來14天是關鍵 蔡英文：視需要快速立法或發布緊急命令 影片

2020-03-18 23:36

藝術家攝影作名為「Republic of Taiwan」 網友驚豔大呼傳神！

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播