內政部今修正防火辦法 長照機構須設自動撒水等消防設備

為提升場所自主滅火防護能力，內政部今日部務會報修正通過「原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法」。將要求合法建築應依規定，確實改善消防設備，例如長照機構應設置自動撒水設備、119火災通報裝置等。（記者陳鈺馥攝）

2020-03-19 16:56:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為提升場所自主滅火防護能力，內政部今日部務會報修正通過「原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法」。將要求合法建築應依規定，確實改善消防設備，例如長照機構應設置自動撒水設備、119火災通報裝置等，以確保安全，該辦法將於近日施行。

內政部表示，107年10月17日修正發布「各類場所消防安全設備設置標準」，已要求長照機構等場所，不論面積大小，皆應設置自動撒水設備、119火災通報裝置，且若達一定規模，廚房應設置簡易自動滅火設備，以利初期自主滅火，並提升火災發生時的通報效率。

請繼續往下閱讀...

為完備相關法令，這次通過「原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法」修正草案，就是將107年的設置標準，明確納入既有合法建築物消防設備需改善的項目，並應依主管機關要求限期改善，以確保消防安全。

內政部指出，由於公共危險物品廠區，若發生火災往往火勢猛烈，危及消防搶救人員的安全，這次修正辦法一併要求應設置「冷卻撒水設備及射水設備」，以避免擴大延燒，造成重大事故。

另外，內政部今日也修正通過「非都市土地使用管制規則」，提高在工業區範圍內依規定設置再生能源設備的容積獎勵，最高可獲得5％，以促進投資環境改善，兼顧環保與經濟發展，並落實再生能源政策。

內政部表示，這次通過的「非都市土地使用管制規則」第9條之1修正草案，是配合經濟部報行政院核定的「工業區更新立體化發展方案」修正案，修正設置再生能源發電設備得增加的容積額度，將工業區範圍內設置「取得ISO 50001能源管理系統證書」及「設置太陽光電發電設備於廠房屋頂達50%以上」者，可取得容積獎勵額度，分別從原先的1％及2％，提高至2%及3%。

內政部指出，「非都市土地使用管制規則」第9條之1修正草案，將依法制作業程序，於近期發布施行，將有助於強化產業用地使用效能，有效提升國內投資動能，增加整體經濟發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法