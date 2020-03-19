為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

楊秋興批國民黨變「國瑜」黨 王育敏：個人意見，沒有回應

楊秋興今凌晨透過臉書抨擊國民黨主席江啟臣在玩家家酒。（記者王榮祥翻攝）

楊秋興今凌晨透過臉書抨擊國民黨主席江啟臣在玩家家酒。（記者王榮祥翻攝）

2020-03-19 11:49:04

〔記者王榮祥、施曉光／綜合報導〕前政委楊秋興今凌晨透過臉書指出，兩件事讓人對國民黨主席感到失望，一是把韓國瑜當寶，二是黨的高階人士充滿韓國瑜影子、變成「國瑜」黨，他形容國民黨主席江啟臣簡直在玩家家酒。

針對楊秋興的批評，國民黨文傳會主委王育敏表示，「個人意見，沒有回應。」

楊秋興說，國民黨黨主席補選江啟臣勝出，領導人年輕化大家寄予厚望，然而看他兩件事實在是令人失望。

他指出第一、為回報韓國瑜在主席選舉的支持，竟然再度擁抱韓國瑜，以保護韓國瑜免於被罷免為黨的首要工作，令人啼笑皆非。

殊不知韓國瑜是「一人害全黨」，避之都猶恐不及，但江主席竟然視韓國瑜之為寶；韓國瑜的德性與能力都不足以領導高雄市政，「德不配位」是非常不適任的一位市長，但江首要之務竟然全力保護韓國瑜免於被罷免，殊不知這是與高雄市民意背道而馳的，無知可笑到令人失望。

第二、黨的高階人事又充滿了韓國瑜的影子，秘書長李乾龍，副祕書長：李彥秀、柯志恩、謝龍介、顏寛恒，完全是韓國瑜的輔選大將，國民黨豈不是變成「國瑜」黨。

楊秋興直言，四位副祕書長都是因為和韓國瑜太親近而落選的，而李乾龍秘書長過去是板橋市（應為三重市）兩任的市長，是一位地方型的派系政治人物，而且高齡七十多歲，怎麼是急需有所作為與突破困境政黨的秘書長呢？

楊秋興表示，由這兩件事情來看簡直就是在玩家家酒，實在是看不出江啟臣有領導國民黨的能力，也難怪江啟臣當選黨主席之時，習近平主席連賀電都免。

針對楊秋興的批判，曾在江啟臣團隊服務過的高市新聞局長鄭照新指出，黨務結構老幹新枝，青壯世代大量啟用，充滿改革氣象，訪問執政縣市，強調服務基層由下而上，作為地方政府皆表示樂見歡迎；鄭照新認為評論要有根據，而非僅憑個人恩怨感情用事，影響評論的客觀水平。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
楊秋興挺小英 批韓德不配位
2020-01-11 05:30

楊秋興挺小英 批韓德不配位
解析韓國瑜選總統理由 楊秋興：趁還有人氣一步到位
2020-01-10 15:03

解析韓國瑜選總統理由 楊秋興：趁還有人氣一步到位
市心稀有透天宅 雲想擁抱南崁商圈

市心稀有透天宅 雲想擁抱南崁商圈
楊秋興表態挺蔡英文 韓國瑜：祝他藉此回到綠營懷抱
2020-01-10 10:08

楊秋興表態挺蔡英文 韓國瑜：祝他藉此回到綠營懷抱
楊秋興呼籲選民 政黨票投「這個黨」
2020-01-07 23:25

楊秋興呼籲選民 政黨票投「這個黨」
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
韓國瑜缺糧草沒錢打選戰？ 週刊爆兩大金主抽腿內幕
2019-12-11 00:48

韓國瑜缺糧草沒錢打選戰？ 週刊爆兩大金主抽腿內幕
去年挺韓今挺罷韓 楊秋興陪宋楚瑜輔選呼籲「棄韓保宋」
2019-12-08 23:50

去年挺韓今挺罷韓 楊秋興陪宋楚瑜輔選呼籲「棄韓保宋」
政治今日熱門
2020-03-19 01:32

武漢肺炎》打臉英國「佛系防疫」 陳建仁精闢解析

2020-03-18 19:25

武漢肺炎》2出國旅遊公務員 南市府命令停止休假將返國

2020-03-18 23:36

藝術家攝影作名為「Republic of Taiwan」 網友驚豔大呼傳神！

2020-03-18 18:29

魏明谷就職將滿1年 突宣布辭台水董座

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播