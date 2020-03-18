武漢肺炎》2出國旅遊公務員 南市府命令停止休假將返國

台南市長黃偉哲建議中央，公務人員不聽勸仍出國，不應領隔離補助，同時應用自己的假。（記者劉婉君攝）

2020-03-18 19:25:01

［記者劉婉君／台南報導］國外武漢肺炎疫情嚴峻，台灣今天爆增23例確診病例中，有21例境外移入，台南市政府2名員工目前分別在冰島及土耳其旅遊，引起同事恐慌，市府下午緊急連繫2人，依照公務員服務法，命令停止休假，2人均已決定返國。

冰島及土耳其旅遊警示均已提升至三級，台南市政府公務員有一人上週前往冰島旅遊，一人則在14日前往土耳其，由於歐洲疫情不斷攀升，事前兩人的單位雖然均曾大力勸阻，但兩人仍堅持前往，令同事心驚驚，市長黃偉哲表示，經連繫後2人都已決定立即返國。

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黃偉哲表示，他在二月底要求公務員不要到2、3級警示國家旅遊，2人前往的國家在16、17日才被公告為3級，但依照公務員服務法，主管可以要求立即停止休假，而2人不聽事前苦勸執意出國，返國後必須居家檢疫14天，肯定會影響到公務，考績將會有適法的處置，包括考量工作情形及工作表現等。

黃偉哲指出，將建議公務員不聽勸出國旅遊，回國後1萬4的隔離補助不要去領，應該自己負責，同時也建議中央在相關的防疫隔離假細節，規定公務人員要用自己的假。

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