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王浩和女官員被爆疑上班時間幽會 黃珊珊：公歸公該調查就調查

台北市副市長黃珊珊（左）出席北市教育局舉辦「口罩結合台北時尚，攜手技職一起開創」產官學合作記者會。（記者蔡亞樺攝）

台北市副市長黃珊珊（左）出席北市教育局舉辦「口罩結合台北時尚，攜手技職一起開創」產官學合作記者會。（記者蔡亞樺攝）

2020-03-18 12:47:39

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議員王浩遭週刊爆料疑似曖昧台北市家暴防治中心主任陳淑娟，對此王浩和陳淑娟都否認，曾與王浩共事擔任市議員的北市副市長黃珊珊今早出席北市教育局活動時被問到此事略顯尷尬，黃強調公歸公，市府同仁在上班時間做非上班的事情，該調查就調查、該處分就處分。

黃珊珊今早出席北市教育局舉辦「口罩結合台北時尚，攜手技職一起開創」產官學合作記者會，會後接受媒體訪問。媒體提到王浩被週刊拍到和陳淑娟疑似幽會，甚至被指安排社會局人事案，黃珊珊表示，這事一切回到公務部門，公歸公，有關市府同仁在上班時間有沒有做非上班的事情，這些該怎麼做就怎麼做，該調查就調查、該處分就處分，要經過正當的法律程序查證，所以媒體報導機關裡面會查證。

媒體追問新任社會局長人事案，黃珊珊避談新任局長，僅表示新局長昨天才遴選出來，4月上任，她到市府上班5個月參加非常多次遴選會議，遴選出來還要跑公文，她知道是市府同仁，屆時公布再跟大家報告。但兼代社會局長的北市副市長蔡炳坤稍早就出面證實，新任局長由台北市立聯合醫院中興院區院長劉志光接任，4月1日就任。

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