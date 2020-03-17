武漢肺炎》綠營轟紓困射不出1箭 彰縣府澄清

彰化縣議會民進黨團今開記者會，多位縣議員各持「疫情當前紓困無作為」、「急難圖存一切沒！」看板，高呼口號，要求縣府醒醒吧！拿出預備金，提出實質性的地方紓困計畫。（記者張聰秋攝）

2020-03-17 15:50:09

〔記者張聰秋／彰化報導〕武漢肺炎疫情全球延燒，衝擊經濟，中央編列600億元紓困特別預算，台中市也有減免地方稅的紓困方案，彰化縣議會民進黨團今批評縣府，迄今射不出1箭，對不起彰化縣民。對此，縣府以千字文新聞稿回擊黨團的抨擊，籲請各級民代共同站在協助縣內產業的立場，團結一致向中央爭取更多實質的紓困經費和計劃，縣府後續就中央不足的部分研擬適當方案。

台中市與彰化縣僅一溪之隔，台中市府除了中央紓困計畫案之外，額外提出地方紓困9箭，當中不少是補助方案或是減免地方稅，對民眾和企業主最有感。

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黨團總召尤瑞春在記者會上指出，這波疫情下的受災戶從觀光旅宿業、餐飲業、航空運輸業和金融業都有，甚至彰化縣傳統製造產業、農業畜牧業，會不會因為原物料供應鏈中斷，或是內、外銷訂單減少，造成營運困難，影響勞工收入和就業機會，縣府迄今紓困作為在哪裡？黨團看不到實質性、地方區域性的紓困政策。

黨團總幹事賴澤民表示，很多縣市政府相繼提出好比租稅優惠、紓困融資、經濟振興計畫等方案，中央也有600億元紓困預算，彰化縣處在被動狀態，沒有具體減免稅金或優惠措施，在疫情打擊之下，各行業無不哀嚎，快撐不住了！

縣議員莊陞漢、賴清美、李成濟、楊妙月、王國忠等人，各持「疫情當前紓困無作為」、「急難圖存一切沒！」看板，高呼口號要求縣府醒醒吧！不要只期望中央紓困經費，縣府應化被動為主動，而非傻傻的等別縣市搶剩的才來撿，黨團呼籲縣府，儘速提出全面性的紓困方案措施，危機當頭預備金該拿出來救救地方產業。

對此，縣府以千字文新聞稿回擊黨團的抨擊，強調「防疫不分藍綠，紓困更須團結」籲請各級民代共同站在協助縣內產業的立場，大家不分黨派，團結一致向中央爭取更多實質的紓困經費和計劃，縣府後續就中央不足的部分研擬適當方案。

新聞稿提出縣長王惠美在疫情發生初期，就已要求各單位對疫情變化進行滾動式檢討，經綠處、農業處、城觀處、地方稅務局，相繼推出紓困計畫。

好比說，經綠處正與銀行洽談的彰化縣幸福圓夢貸款計畫，擬提供利息補貼政策，減輕急需資金週轉的縣內中小企業資金壓力。

又好比農業處協助農漁業申請紓困貸款，也籌辦蛋品行銷、蔬菜料理等推廣活動，並提出補助集運費，鼓勵果菜市場增加花椰菜的收購量。

城觀處廣邀旅行社前來縣內考察旅遊環境，舉辦旅宿業者座談會，傾聽業者心聲，協助爭取納入中央紓困計畫的補助對象。

地方稅務局推出網路「防疫安心e稅專區」提供24小時全天候的網站線上服務，線上申辦稅務包括申請延期或分期繳納地方稅，同時也對娛樂業者提出減徵娛樂稅。

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