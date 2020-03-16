7立委獻唱「台灣幸福子」防疫歌曲 阿中部長讚聲加油

知名電視劇詞曲創作人竹間也特別製作防疫歌曲「台灣幸福子」，邀請陳亭妃、賴品妤等7名立委開口獻唱，衛福部長陳時中也為防疫歌曲錄製加油影片。（圖擷取自youtube）

2020-03-16 11:36:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕武漢肺炎疫情全球延燒，台灣醫護人員展現抗疫能量，知名電視劇詞曲創作人竹間也特別製作防疫歌曲「台灣幸福子」，邀請陳亭妃、賴品妤等7名立委開口獻唱，正式MV今日於立法院首播，要共同團結台灣人度過艱難時刻，戰勝中國武漢肺炎。

在電台DJ牽線下，竹間也將防疫歌曲計畫告知陳亭妃等人，許多立委紛紛響應，最後邀請民進黨立委陳亭妃、許智傑、蔡易餘、趙天麟、賴品妤、何志偉，及國民黨立委洪孟楷等7人加入計畫，包括立法院長游錫堃、衛福部長陳時中也為防疫歌曲錄製加油影片。

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竹間也表示，歌名為何叫「台灣幸福子」，是因為他被民間自發性「我ok你先領」活動所感動，就花30分鐘寫出這首歌曲，原本是想找藝人獻唱，但藝人通常有經紀約較困難，所以透過DJ好友牽線下，找到7名立委進錄音間獻唱，要特別感謝立委支持，台灣防疫真的做得很好，連外國總理也盛讚。

陳亭妃表示，武漢肺炎爆發至今，防疫人員不眠不休，希望疫情能抵抗住，台灣成為全球的標竿，在防疫過程中，只能說「我台灣、我驕傲」，謝謝所有防疫及醫護人員；許智傑提及，這一次防疫，台灣人真的是幸福台灣子，希望全球疫情趕快結束。

趙天麟指出，他非常喜歡唱歌，沒想到能用歌聲為防疫人員加油，也要感謝導演團隊，每個人都只花一小時錄製，這首歌真的是完成不可能的任務；蔡易餘說，這一次可以參加歌曲錄製，可說是人生第一次，如果是別人可能早就被趕出去，自己唱得亂七八糟的，希望透過這首歌，謝謝醫護人員付出，

賴品妤提及，感謝竹間也及製作團隊，台灣在防疫上是世界的模範生，除了第一線醫護人員外，台灣人都是共同抗疫，大家都是英雄，台灣加油、全民加油。

洪孟楷表示，如同歌詞所說「困難越大、心頭越定」，從一月至今不知道疫情會有多久，但看見全台灣2300萬人共同面對疫情決心，有滿滿的正能量，希望台灣加油、全球加油。

何志偉指出，台灣防疫成為全世界典範，這首歌最主要是幫基層醫護人員打氣，幫台灣建立最美好那一刻，在防疫過程中看見人心的美好。

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