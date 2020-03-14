武漢肺炎》從被世界拋棄那刻 疾管署的她：台灣為這天準備了17年

一名疾管署員工和其姊姊私下談話時表示：「台灣為了這天，準備了17年！」一段對話內容被親友上傳至推特後，在社群網路上引發偌大迴響。（文擷取自推特；背景圖：歐新社）

2020-03-15 00:09:27

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情蔓延全球，除了亞洲外，現在疫情更在歐美爆發；相較之下，台灣防疫工作有目共睹，已成為台灣人最引以為傲的一件事。對此，一名疾管署員工和其姊姊私下談話時表示：「台灣為了這天，準備了17年！」一段對話內容被親友上傳至推特後，在社群網路上引發偌大迴響。

一名女網友日前在推特表示，她的好友看著世界各國疫情崩潰，忍不住誇讚她在疾管署工作的妹妹表示，「台灣怎麼會這麼棒？」而她的妹妹則是苦笑：「臺灣為了這一天，準備了十七年了啊！十七年前，世界拋棄臺灣的那一刻後，我們疾管署就一直不斷地在演練，就是要防止如果又度被世界拋棄，不能重蹈覆轍、也不要再失去誰了！」

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原PO女網友將對話上傳至推特後，引發熱烈迴響。她則回應，當好友和她轉述妹妹這段話時，好友也非常激動，當時好友是以一種完全不敢相信的口氣說話，而她的妹妹則是以無奈的語氣，告知姐姐他們真的一直有在做事，不是外人看到的「現在才這麼棒」。

「你的歲月靜好，不過是有人為你負重前行」。原PO表示，當她聽到好友妹妹的回話，心理出現的就是這一句話。在台灣的人，還能就像平常一樣生活，不用搶高價口罩、搶糧搶菜，不會一家人像末日來臨一般等死，得以安安靜靜過生活，「那是多少人花了多大力氣、多少心血、默默在為我們守護的啊！」

原PO在推特、臉書發表與好友的談話內容後，引發網友熱烈反應。目前推特上已有2500多次轉發、超過8000讚；在臉書上也有1900多次分享。網友紛紛留言「以身在台灣為傲，謝謝在第一線的防疫人員」、「因為當年SARS的慘痛經歷，讓台灣CDC痛定思痛，臥薪嘗膽，不再讓台灣人民再次成為中共病毒的受害者，這才是災難興邦的真正典範！」、「感謝所有防疫人員的努力」。

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