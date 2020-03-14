羅東鎮公所改建設計費被刪減 鎮長、主席隔空交火

羅東鎮長吳秋齡（右圖）指「羅東城鎮之心」設計費審議過程，遭到不理性杯葛。羅東鎮代會主席李錫欽（左圖）批鎮公所改建案，事先未與鎮代會溝通。（記者江志雄攝

2020-03-14 19:18:02

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮公所改建委託設計費，編列400萬元送交鎮民代表會審議，鎮代會動用表決以7比6比數，只通過250萬元，事後鎮長吳秋齡、鎮代會主席李錫欽各自PO文隔空交火，另有多名鎮代加入戰局互嗆，衝突檯面化。

羅東鎮史上金額最龐大的公共工程「羅東城鎮之心」計畫，採分期執行，第一期是鎮公所就地改建，估計8.3億元，設計費1400多萬元，鎮公所先編列400萬元送審，鎮代會昨天審查，刪減150萬元，通過250萬元，並附帶議決，要求此案所需經費，公所應積極爭取補助，補助款有著落，再編列預算。

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羅東鎮代會有13席鎮代，李錫欽為首的當權派掌握7席，他在臉書PO上7人署名的聲明，批吳秋齡上任後，羅東鎮重大建設或活動，均未先知會鎮代會，鎮公所改建案也沒有事先溝通，不尊重鎮代會的監督權，李錫欽點名吳秋齡當過多屆議員，深知所會和諧重要性，但她的行事作風造成兩造對立，非鎮民之福。

吳秋齡也PO文反擊說，「羅東城鎮之心」計畫，歷經苦口婆心解釋與說明，仍無法扭轉7名鎮代的決定，在他們不理性杯葛下，全案遙遙無期，她接任鎮長後，對鎮代會以禮相待，換來的是監督權凌駕行政權，這樣結局出自於政治考量，漠視鎮民需求為反對而反對，真是很心痛的一天。

400萬元設計費被刪減為250萬元，羅東鎮公所說，經費不敷使用，全案窒礙難行，為了地方發展需求，將繼續努力。

羅東鎮公所改建設計費被刪減，引爆新一波戰火，圖為公所新辦公廳舍藍圖。（羅東鎮公所提供）

羅東鎮長吳秋齡臉書PO文，對公所改建設計費被刪減，表達心痛之意。（圖擷取自吳秋齡臉書）

羅東鎮代會主席李錫欽發文說明刪減設計費的理由。（圖擷取自李錫欽臉書）

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