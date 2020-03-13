開車到花蓮買口罩 李來希嗆：誰要口罩實名制2.0？

李來希認為，口罩之亂根源在於政策不得要領，反而越做越糟。（資料照）

2020-03-13 22:43:31

〔即時新聞／綜合報導〕全國公務人員協會榮譽理事長李來希連日批評政府「口罩實名制2.0」，痛批買個口罩可以搞得那麼複雜，他今（13）日開車南下花蓮藥局買到6片口罩，並嗆聲：「誰要什麼口罩實名制2.0？」

李來希在臉書指出，口罩之亂根源在於政策不得要領，反而越做越糟，只重文宣花絮搞網路，不能務本、簡政與便民，設身處地同理心的跟人民站在一起，「找再多的名嘴也無法為自己的無能圓場」。

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李來希表示，今天早上從台北開車出發，冒雨南下花蓮，出了雪山隧道後的天氣轉為大晴天，藉由蘇花改進入花蓮縣境內，看到藥局就一時興起路邊停車，拿出2張預先準備的健保卡，順利買到2份口罩，「這就是我們所要的簡單親切的購買口罩的模式」。

李來希說：「誰要什麼口罩實名制2.0？」他認為，民眾的要求相當簡單，就是讓日常交易行為越簡單、越方便就好，「買個簡單的口罩要先買讀卡機，還要上網、要預約、要轉帳、要抽籤，還要先付款，最後還要去超商取件，取件還要付通路費，是頭殼壞掉了嗎？」

李來希臉書全文

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李來希今天開車南下花蓮買口罩，並嗆聲「誰要什麼口罩實名制2.0？」。（圖取自李來希臉書）

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