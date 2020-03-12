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武漢肺炎》檢察長交接規模大縮減 史無前例無家屬觀禮

法務部將於13日舉辦檢察長交接典禮。（記者吳政峰攝）

法務部將於13日舉辦檢察長交接典禮。（記者吳政峰攝）

2020-03-12 20:44:56

〔記者吳政峰／台北報導〕高檢署及16個地檢署檢察長13日舉辦布達暨交接典禮，時值武漢肺炎期間，法務部長蔡清祥憂心群聚感染，要求典禮「從簡從速」舉辦。據悉，整個規模將比過去縮小7倍，且史無前例無家屬出席觀禮，出席者則採前後左右淨空的「梅花座」，整個典禮預計1小時內完成，檢察長們將馬不停蹄前往所在地就任。

交接典禮辦在法務部五樓大禮堂，該場所座位原可容納480人，過去檢察長交接儀式通常會擴大舉辦，邀請各檢察署檢察長、家屬、部內同仁、司法院外賓，把現場擠得水洩不通，但本次交接不巧卡在疫情爆發時點，蔡清祥因而囑託高檢署縮小規模，人數將控制在70人以內，比過去小了7倍。

這次參加典禮的只有預定交接的17位檢察長、蔡清祥與部內一級主管、司法院高層，家屬們礙於疫情，均表示無意願參加，為首次無家屬觀禮的典禮。

有鑑於新型冠狀病毒傳染力高，為了降低口沫傳染風險，13日前往參加交接典禮者的座位安排將採梅花座，也就是前後左右均空格一座位才能坐人，拉大距離以策安全。

台北地檢署檢察長13日將接掌高檢，高雄地檢署檢察長周章欽則接北檢，另有陳松吉、李嘉明、張云綺、張介欽等四位新任檢察長上任，其餘11位檢察長則是檢察署間互調。

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