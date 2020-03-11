蕭邦鋼琴大賽「政治化」！台灣參賽者全被竄改為中國籍

波蘭蕭邦鋼琴大賽主辦單位在其官網上把台灣參賽者國籍矮化標註成「PRC Taiwan 」，後又改成「China Taiwan 」。（截圖自蕭邦鋼琴大賽官網）

2020-03-11 20:19:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕波蘭蕭邦鋼琴大賽主辦單位在其官網上把台灣參賽者國籍矮化標註成「PRC Taiwan 」，後又改成「China Taiwan 」。外交部今表示高度不滿，並要求波蘭方儘速更正。外交部發言人歐江安說，鋼琴大賽是文化活動，不應涉入政治，波蘭主辦單位昧於事實更改國籍，嚴重損及我國主權利益和參賽者尊嚴，我國政府與人民完全無法接受。

國際蕭邦鋼琴大賽主辦單位官網二度矮化我國參賽者國籍名稱，先是將我國參賽者國籍標註為「PRC Taiwan 」，我國民眾寄信反應後，竟又改為「China Taiwan」，一錯再錯，引起民眾憤怒。

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外交部發言人歐江安今天說，已於第一時間即訓令我駐波蘭代表處分別向波蘭政府機構及比賽主辦單位表達嚴正抗議。

歐江安強調，蕭邦鋼琴大賽是項文化交流活動，不應涉入政治，更不應屈服於不當的政治壓力。主辦單位昧於事實，將我國選手的國籍名稱改為「PRC Taiwan」、「China Taiwan」，我國政府與人民完全無法接受。

歐江安批評，主辦單位逕自矮化我國名稱的作法，已經嚴重損及我國國家主權利益以及參賽者尊嚴與權益，我國表達高度不滿，並要求波方儘速更正。外交部及我駐波蘭代表處將持續向波方相關單位交涉，捍衛選手的尊嚴與平等參賽權益。

歐江安並說，近年台波實質合作日益增強，我國政府重視並大力促進雙邊文化交流，希望波蘭政府及主辦單位基於維護台波實質友好關係考量，儘速更正不當錯誤。

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