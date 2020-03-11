解放軍少將：應把台獨份子列戰犯 適時公布統一時間表

陸委會強調，兩岸關係非單方責任，任何分歧應理性務實溝通。（資料照）

2020-03-11 21:30:01

〔記者鍾麗華／台北報導〕素有鷹派之稱的中共解放軍少將羅援今天在中國官媒「環球網」發文稱，「在中國舉國在抵抗疫情的過程中，台灣當局的蔡英文、賴清德、蘇貞昌等人對中國落井下石，想藉由當前的疫情『反中謀獨』」，應將這些台獨分子列入挑起兩岸軍事衝突的戰爭罪犯名單。對此，陸委會表示，對於中共非理性媒體及人士，主張武力方式處理問題，我們認為不值一評。

陸委會強調，兩岸關係非單方責任，任何分歧應理性務實溝通。中共官方未思良善互動之道，始終不放棄以武力方式處理問題、制定非和平法律，更不斷透過演訓及宣傳對台針對性負面作為，是實質助長此類極端歪風與煽動兩岸對立情緒，對於維護台海和平的情勢絕非明智。

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羅援在文章一開頭便點名批評蔡英文、賴清德和蘇貞昌等人，「必須要為自己的言行付出代價」。他聲稱，「在此次抗疫過程中，我們表現出軍隊強大動員和軍民團結的強大凝聚力，可將這種『非戰爭軍事行動』轉化為『戰爭軍事行動』，只需要啟動轉化機制，將這種應對天災的實力轉化為應對台獨人禍的能力，對台獨分裂主義勢力將是滅頂之災」。

羅援稱，「先在心理上震懾、擊垮台灣這些政客，不能讓他們在氣勢上囂張。」「採取實際措施，加大懲罰力度，包括修改『反分裂國家法』，具體化『非和平手段』處理台灣問題的底線，以及具體定義『外國干涉勢力』，以擠壓台獨挑釁空間」，並「適時公布統一時間表，不能讓台灣問題久拖不決」。

羅援還說，「中共應將例行性軍演轉變成對台獨的懲罰性預演，台獨分子挑釁一次，我帶彈的軍機軍艦就向台灣的近岸逼近一步，讓台軍的識別區形同虛設。讓台軍始終如驚弓之鳥，疲於奔命。讓台灣民眾認識到，是台獨分子把台灣攪得島無寧日」。

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