武漢肺炎》陳建仁親解致死率！再轟譚德塞「成事不足敗事有餘」

2020-03-11 19:03:13

〔即時新聞／綜合報導〕副總統陳建仁近期批評世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞是「外行人講話」，對武漢肺炎死亡率的全球數據解讀根本不專業，陳今（11）日在臉書親自解釋，也再轟譚德塞引起不必要的恐慌憂慮，「成事不足敗事有餘」。

陳建仁寫道，一個國家的確診病例數快速下降，致死率卻急遽上升，就要先留意該國病毒檢測策略有無變動，譚德塞卻說：「武漢肺炎的致死率有上升的趨勢，各國要小心！」這是他未能認真深入瞭解，各國的病毒檢驗政策是否已經改變，而作出錯誤的警訊！對致死率的變遷如此草率定論，真是令人咋舌！不僅未足以讓世人提高警覺，反而引起不必要的恐慌憂慮，真是成事不足敗事有餘！

事實上，疾病致死率的決定因素，除了病毒檢測策略而外，還包括了年齡、慢性病罹患狀況、和醫療照護品質。如果還在醫院接受隔離治療的病人，大多數是年輕、無慢性病、照護狀況良好，致死率就會偏低；如果大多數是年老、有慢性病、醫院資源缺乏、人力不足而無法提供適當醫療照護，致死率就會偏高。

陳建仁親自解讀致死率

陳建仁表示，疾病致死率（case fatality rate） 是指確診病例當中，有多少人因該疾病而死亡，它的分子是死於該病的人數，分母是確診病例人數，如果納入致死率分析的病例，僅限於重症病例，當然致死率就會偏高；如果還包括了輕症或微症個案，致死率就會下降很多！

世界衛生組織（WHO）對於國際武漢肺炎的統計表，只列出各國發生數和死亡數，而未考慮各國的人口數，因此在評估各國發病的風險時，就會產生偏差。

陳建仁說，最好的比較數據，應該是確診病例發生率，它是指全人口當中，有多少人得到該病毒的感染，該比率的分子是經病毒檢測陽性者的人數，分母是全國的人數，陳貼出附表1：各國的武漢肺炎每十萬人口發生率，以義大利、韓國、伊朗、中國最高，都大於5；而以日本、美國、臺灣最低，都少於0.5。

各國確診病例數的多寡，除了和人口數有關，也受到病毒檢驗涵蓋率的影響。只對重症病例才做病毒檢驗的國家，確診人數就會相對減少，發生率也會偏低；如果對所有接觸者，無論有無症狀，都進行病毒檢驗，確診人數就會增多，發生率也會偏高。

陳強調，各國對於疑似個案的病毒檢測政策並不相同，某些國家只針對重症者進行病毒檢測；另外一些國家同時對輕症者，甚至微症者，進行病毒檢測。不同國家的致死率，就會因此而有很高的差異。

他舉出附表2，雖然甲、乙、丙三國的重症、輕症和微症致死率都相同，分別是5%、0.5%和0.1%；檢驗較多重症的甲國、檢驗較多輕症的乙國、連微症也檢驗的丙國，它們的每千病例致死率，就會有很大差異，分別是41，14和8。

對比表1確診病例人數超過一千人的國家當中，義大利、中國與伊朗的致死率都超過3.5%，顯然重症病例占比較高；韓國與德國分別只有0.8%和0.1%，似乎輕症或微症病例占比較高。

陳建仁臉書全文

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