強攻鐵藍區敗陣！阮昭雄籲五連霸的賴士葆「要加油」

阮昭雄對支持者發表敗選感言。（阮昭雄提供）

2020-01-11 23:17:05

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第八選區（文山、南中正）長期被視為國民黨票倉，68歲國民黨立委賴士葆也成功五連霸！特別的是，4年前因前總統馬英九任內爭議不斷，藍營低投票率，導致賴士葆支持度跌為49％、獲8.39萬票，而今年賴士葆則得到超過9萬票。民進黨立委候選人阮昭雄宣布敗選，他除了恭喜賴士葆，還要賴委員要加油！就事論事，好好推地方建設。

賴士葆晚間7點來到服務處，由於票數穩定領先對手，7點多就自行宣布當選，賴士葆感謝基層民眾支持、志工幫忙，對於今年得票率破9萬票，他認為，主要是投票率變高所致，因4年前很多人不出來投票，他雖然贏得漂亮，但國民黨整體得票不理想，他認為民意給國民黨很大教訓，國民黨要檢討，是危機也是轉機，國民黨要改革掌握民意、爭取民心。

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阮昭雄則在晚間9點40分發表敗選感言，感謝志工團隊、恭喜賴士葆連任，他說，雖然沒有成功翻轉選區，卻也創下非國民黨籍單一候選人在第八選區最高得票紀錄，未來不管是誰來選，都希望這次選舉結果能為後繼者提供很好的基礎，民進黨必須在台北第八選區繼續努力，不要放棄；以台中第二選區為例，民進黨與台灣基進合作，共推陳柏惟競逐立委，在所有人都不看好的情形下，成功擊敗顏寬恒，創下大大驚奇 ，這也證明，沒有什麼是不可能的。

台北市立委第八選區長期被視為國民黨票倉，民進黨4年前禮讓泛藍背景的無黨籍議員李慶元參選，而社民黨當時推出現任議員苗博雅，李、苗兩人票數總和達8.15萬票，仍不敵賴士葆的8.39萬票；民進黨今年推出8年前參選的議員阮昭雄，選前獲得李慶元、苗博雅兩人支持，緊咬對手，批評賴士葆高掛「九二共識拚經濟」選舉看板，並開記者會批賴士葆收割捷運南環線政績，且文山區電纜下地進度為北市最後一名，賴士葆卻當政績宣傳。

阮昭雄也表示，在這場選戰中，他秉持就事論事的態度 檢驗現任立委在兩岸立場、過去問政和爭取地方建設的總成績；他除了祝賀賴士葆成功連任，也呼籲賴士葆委員要加油，未來4年不要辜負選民的期望，推動捷運南環段盡速完工、東環段盡速核定，就事論事，好好推動地方建設。

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