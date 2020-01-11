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贏了！彰化第2選區黃秀芳宣布當選 連任成功

贏了！彰化第2選區黃秀芳（中）宣布當選，連任成功。（記者湯世名攝）

贏了！彰化第2選區黃秀芳（中）宣布當選，連任成功。（記者湯世名攝）

2020-01-11 18:57:57

〔記者湯世名／彰化報導〕贏了！彰化縣立委第二選區從今天下午開票之後，綠藍立委候選人就一路拉鋸，尋求連任的民進黨黃秀芳與國民黨張瀚天起初互有輸贏，讓兩陣營支持者心情大洗三溫暖，不過隨著票數愈開愈多，黃秀芳的票數也逐漸與張瀚天愈拉愈大，甚至票數來到7萬8千多票，大贏4000多票，黃秀芳並於晚間自行宣布當選，成功連任，黃秀芳最終獲得8萬多票，擊敗國民黨張瀚天的7萬7千餘票。

總統與立委選舉今天下午4點截止投票後隨即開票，各地選務人員唱票過程中，吸引大批民眾圍觀，備受地方關注的立委選舉，第二選區有民進黨黃秀芳、國民黨張瀚天、無黨籍黃玉芬3人參選，選前綠藍選情即呈現五五波，堪稱彰化縣4個選區當中最激烈的戰區。

今天下午開票，黃秀芳與張瀚天的票數就呈現拉鋸，票數差距始終在1、200票，甚至互有輸贏，但隨著票數愈開愈多，黃秀芳的票數也就愈累積愈多，最終獲得8萬多票，擊敗國民黨張瀚天的7萬7千餘票。無黨籍黃玉芬獲得2萬2千多票。

黃秀芳今晚6時45分由民進黨彰化縣黨部主委邱建富、彰化市長林世賢陪同自行宣布當選。黃秀芳表示感謝後援會幹部幾個月來陪同走遍大街小巷拜訪鄉親，4年前讓她有機會進入立法院，未來彰化市建設還要持續，會繼續努力與市長一起打拚。這次可以勝選，主要是這4年當中爭取建設獲得鄉親認同。

贏了！彰化第2選區黃秀芳（中）宣布當選，連任成功。（記者湯世名攝）

贏了！彰化第2選區黃秀芳（中）宣布當選，連任成功。（記者湯世名攝）

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