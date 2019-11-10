苦跟不上白沙屯媽祖 柯文哲：下次改騎腳踏車

柯文哲對於簡單的古厝工作室及狹小的攝影棚，能完成每年白沙屯媽祖進香直播、創造超高流量也很佩服。（記者鄭名翔攝）

2019-11-10 21:32:11

［記者鄭名翔／苗栗報導］台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今至苗栗通霄鎮白沙屯拱天宮參拜，首站先參訪白沙屯媽祖婆網站，了解白沙屯媽祖進香盛事的網路直播幕後功臣；隨後也分享跟隨白沙屯媽祖進香經驗，直呼「很喘、追不上」，強調「走路不是我的專長」，笑說「騎腳踏車應該就可以」。

柯文哲至白沙屯媽祖婆網站參觀工作室及攝影、直播棚，並看著白沙屯媽祖往年進香隊伍影片，直呼實在「走好快」，詢問轎班體力如何負荷，網站創辦人駱調彬解釋，一般人走路每小時約4.5公里，但白沙屯媽祖趕路時每小時約走6公里，所以每一小時換一次轎班，柯文哲聽了也咋舌「袂凍勒。」

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柯文哲也分享過去曾跟隨白沙屯媽祖進香的經驗，說不僅行軍路線捉摸不定、尤其前進速度又快，跟得又累又喘，走一走轎班一眨眼就不見了，實在苦追不上，笑稱「走路不是我的專長，下次參加騎腳踏車挑戰應該就可以。」

柯文哲參觀白沙屯媽祖婆網站簡單的古厝工作室及狹小的攝影棚，對於其每年能完成進香直播、創造超高流量也很佩服，還特叫宣傳團隊多多效仿。

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲（中）今中午先至白沙屯媽祖婆網站工作室參訪，聽創辦人駱調彬講說每年進香直播工作過程（左）。（記者鄭名翔攝）

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