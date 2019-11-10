民眾黨若進軍國會 柯文哲擬聘沈富雄當總顧問

柯文哲表示，曾跟沈富雄會面，諮詢若民眾黨進軍國會，是否能擔任總顧問。（記者鄭名翔攝）

2019-11-10 15:17:03

［記者鄭名翔／苗栗報導］前立委沈富雄日前稱願意掛名台灣民眾黨不分區立委第一名，民眾黨主席柯文哲今被問到此事時一臉納悶問「有嗎？」至於外傳民眾黨因沈要求列第一名而拒絕，柯文哲說，曾拜訪過沈富雄但他表示無意願，因此無拒絕之說，但強調沈為「老學長」，若民眾黨進軍國會，擬聘他擔任總顧問。

柯文哲表示，沈富雄稱願掛民眾黨不分區立委是很久以前的事，當時前鴻海集團董事長郭台銘還在角逐總統參選人時所提，隨後也因郭台銘不選也就不了了之。

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而日前沈富雄再喊話願掛名民眾黨不分區立委第一名，且也與柯文哲會面，但傳言因民眾黨拒絕將沈排第一名，因而合作破局；柯文哲受訪稱「什麼拒絕他，聽不太懂」，證實兩人曾會面，沈當時稱無意願，所以沒有拒絕不拒絕問題，但有向沈提議，若民眾黨進立法院，「能不能聘你當總顧問？」

至於民眾黨不分區名單第一名是否為台北市政府顧問蔡璧如，柯文哲先說「亂講啦。」而後再賣關子，強調「反正等公布了就知道。」

但對於安全名單席次，柯文哲稱很難猜，可能要到最後10天才能評估，尤其現在「宋主席親征」，對親民黨政黨票有幫助，而時代力量又在鬧分裂，所以政黨票能過5%的小黨現在實在無法預測。

外傳民眾黨不分區名單第一名為台北市政府顧問蔡璧如（中），柯文哲直言「亂講啦。」（記者鄭名翔攝）

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