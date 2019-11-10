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南科三期基地擴建 蘇貞昌：加大、加快、立刻進行

行政院長蘇貞昌（中）今南下視察南科三期擴建基地，要求加大、加快、立刻進行。（記者萬于甄攝）

行政院長蘇貞昌（中）今南下視察南科三期擴建基地，要求加大、加快、立刻進行。（記者萬于甄攝）

2019-11-10 12:51:28

〔記者萬于甄／台南報導〕科技部南部科學園區台南園區土地出租率高達93.9%，為吸引更多高科技上下游產業投資進駐台灣，南科園區勢必須擴建基地，科技部日前已組成專案小組進行擴建評估，行政院長蘇貞昌今也南下視察新市看西農場預訂地，並當下要求中央與地方配合，「加大、加快、立刻進行」。

蘇貞昌表示，南科園區因成功大受歡迎，進駐率達93.9%，眼看就要爆量，尤其，在總統蔡英文領導下，台灣經濟大好、廠商加碼投資，前行政院長賴清德也積極解決缺地，因此，園區基地擴建有其必要性與急迫性，行政院日前責成科技部組成專案小組，加速推動評估工作。

南科管理局副局長鄭秀絨指出，南科園區第三期擴建基地評估案以安定南科ABC特區及新市看西農場兩處，但ABC特區有8成以上為私有地，土地徵收需評估地方民眾意見，而看西農場因有9成為台糖用地，又無地上物及聚落，土地取得相較單純，不過該地勢較低窪，需解決滯洪池不足的問題。

蘇貞昌強調，南科園區第三期擴建計畫要快速進行，週邊生活機能及相關需要的設施也要一併解決，不僅是善化、新市，安定也應要一起發展，包括機關學校、道路、蓄水池及區域排水等，都要共同改善提升，「這是一個讓台南市向上擴大發展的夢想，更是符合地方的期待」。

台南市長黃偉哲表示，南科三期擴建，台南也熱情迎接，雖新市看西農場用地的取得上較單純，但先天條件較低窪，需用後天工程來補強解決，希望在中央跟地方全力協助下，在最短的時間內落實南科三期的擴建。

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