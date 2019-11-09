接地氣！蘇貞昌拉黃秀芳 做驚人之舉喊「衝啊！」

站上板凳的行政院長蘇貞昌（右），拉起也站在板凳的黃秀芳之手，高喊拜託，「衝啊！衝衝衝！」（記者張聰秋攝）

2019-11-09 14:22:29

〔記者張聰秋／芬園報導〕「衝啦！」行政院長蘇貞昌今到彰化縣為民進黨立委參選人站台助選，在芬園鄉黃秀芳與總統蔡英文聯合競選總部的造勢場子，原本坐在座位區、首排第1個位子的蘇貞昌展現真性情，轉身拉起坐在他旁邊的黃秀芳，各自站上座位區的塑膠板凳，臉改面向群眾，突然的站板凳舉動，讓民眾大吃一驚，紛紛跟著蘇貞昌大喊「衝衝衝！」

「這才叫做接地氣！」 蘇貞昌邊喊「衝啊！衝衝衝！」一旁民眾被熱鬧的氣氛帶動，也紛紛高喊「衝衝衝！」黃秀芳、民進黨主席卓榮泰跟著蘇貞昌站上板凳，3人都沒有站上架高的舞台區， 跟坐在座位區的民眾形同平行一直線。

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蘇貞昌說，「我72歲了，我站在這裡拚，大家跟我一起為黃秀芳打拚，好不好？」現場民眾高呼「好！」大聲說出「衝啊！」

其實，蘇貞昌為了傳達民進黨政府接地氣用心良苦，他在參加聯合總部成立大會之前，參拜芬園寶藏寺時接受媒體訪問時指出，總統蔡英文上任來相當關心基層，政府接地氣會做事，黃秀芳用心經營地方、國會表現努力，民進黨提名這種做事實在的參選人，就是蔡英文回應民意、接地氣最佳作為。

一開始，行政院長蘇貞昌（前排右1）坐在座位區，他展現真性情，主持人介紹他時，他沒有站到架高的舞台區，反而轉身向群眾，站上板凳拜託鄉親支持黃秀芳。（記者張聰秋攝）

蘇貞昌、卓榮泰、黃秀芳站上板凳拜託鄉親一起跟民進黨打拚。（記者張聰秋翻攝）

民眾大聲回應蘇貞昌「衝衝衝！」（記者張聰秋翻攝）

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