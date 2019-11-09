蘇貞昌助選黃秀芳 批國民黨反預算又來討錢

行政院長蘇貞昌（中）肯定立委參選人黃秀芳（左二）國會問政表現傑出。（記者張聰秋攝）

2019-11-09 13:03:31

〔記者張聰秋／芬園報導〕行政院長蘇貞昌今為民進黨彰化縣立委參選人黃秀芳站台衝選情，他左捧黃秀芳國會問政表現傑出，右批國民黨丟水球、撒麵粉反對預算審查，拜託鄉親支持做事實在的黃秀芳可以繼續連任，讓民進黨國會過半、總統蔡英文高票連任。

蘇貞昌今到芬園鄉參加黃秀芳在芬園夜市舉辦的總統蔡英文、立委黃秀芳連任聯合競選總部成立大會，出席之前，他先到古蹟芬園寶藏寺參拜，祈求觀世音菩蕯保佑國家風調雨順、國泰民安、國運昌隆。

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蘇貞昌說，只要國家運作順利，他當行政院長就會很輕鬆，除此之外，他特別祈求保佑總統蔡英文高票連任、黃秀芳高票當選，讓民進黨國會過半，政府才能順利做事情。

媒體問及對彰化縣立委選情，蘇貞昌除了誇讚黃秀芳做事實在、用心經營地方、國會問政表現佳，拜託彰化鄉親支持黃秀芳連任，他強調，民進黨提名接地氣會做事的黃秀芳，就是總統蔡英文回應民意的作為。

蘇貞昌說，黃秀芳為地方爭取很多大建設，大家有目共睹，今天他能來地方發放地方建設補助款，是因為立法院通過預算審查，但其實預算在立法院審查時，國民黨是丟水球、撒麵粉，當時反對的人，現在回過頭跟他討錢，他問對方，當時你們不是都反對的嗎？對方才推給政黨，推說在野黨就是要反對。

蘇貞昌拜託鄉親，不要讓為反對而反對的人繼續留在立法院，要讓真心能為地方發展著想的黃秀芳連任成功，他兌，唯有民進黨國會過半，行政院才有錢補助地方建設，地方才會越來越發展，越來越好康。

總統蔡英文、立委黃秀芳連任聯合競選總部成立大會，今在芬園夜市登場，民眾熱情相挺。（記者張聰秋攝）

行政院長蘇貞昌今到古蹟彰化縣芬園寶藏寺參拜，祈求觀世音菩蕯保佑國家風調雨順、國泰民安、國運昌隆。（記者張聰秋攝）

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