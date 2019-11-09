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王浩宇列民進黨不分區？ 鄭文燦：沒聽說

對於桃園市議員王浩宇接受徵召列民進黨不分區立委名單，桃園市長鄭文燦說：沒聽說過。（記者許倬勛攝）

對於桃園市議員王浩宇接受徵召列民進黨不分區立委名單，桃園市長鄭文燦說：沒聽說過。（記者許倬勛攝）

2019-11-09 21:49:18

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市議員王浩宇明天（8日）深夜在個人臉書宣布，已接受徵召不分區立委，但究竟代表綠黨或是民進黨？又是哪一選區？他語帶玄機，僅說一神秘數字：「3」，相當耐人尋味；不過，桃園市長鄭文燦表示，他目前未聽說此消息，近期也沒有討論。

王浩宇接受記者電訪時說，希望下週再向國人報告，現在不願多談細節，問及代表哪黨、是否會留在桃園？王浩宇只留下神秘數字「3」，疑是不分區排名名次，令人霧裡看花。

對此，民進黨內人士看法兩極，一說是黨中央不太可能厚此薄彼，另方則認為王代表新世代，是一次換血、改變新氣象的好機會。

市長鄭文燦則說，王浩宇曾是綠黨召集人，應還是會以綠黨為主，至於民進黨是否有徵召王，鄭文燦則說，就他耳聞並無此事、近期也未討論。

桃園市議員王浩宇在個人臉書宣布，已接受徵召不分區立委。（資料照）

桃園市議員王浩宇在個人臉書宣布，已接受徵召不分區立委。（資料照）

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