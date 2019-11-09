時力風暴》鄭秀玲要他別攻擊時力 王浩宇一句話反擊

時代力量立委鄭秀玲留言給桃園市議員王浩宇（見圖），要他別一直攻擊時代力量，王浩宇則反擊回應，難道看不出時力因「一個獨裁者而分崩離析嗎？」（資料照）

2019-11-09 19:20:42

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量台北市議員林亮君、黨員吳錚昨（9日）在臉書上宣布退黨，時力在2020年的選情恐受重擊。對此，時代力量立委鄭秀玲留言給桃園市議員王浩宇，要他別一直攻擊時代力量，王浩宇則反擊回應，難道看不出時力因「一個獨裁者而分崩離析嗎？」

時代力量再爆發退黨潮？繼立委林昶佐、洪慈庸日前宣布退黨後，北市議員林亮君、前發言人吳崢8日晚間突在臉書宣布退黨；時力秘書長吳佩芸對此表示，祝福他們兩位未來有好的發展，時代力量未來在「公平正義 改變台灣」的立場不會改變。

請繼續往下閱讀...

而頻頻對時力有所批評的王浩宇，9日下午在臉書貼出時力新科立委鄭秀玲給他的留言，「時力還有我在立法院認真審預算，請您撥冗看國會頻道轉播，提出綠黨的政見並認真監督二大黨，而不是一直在攻擊資源已經很少的的小黨（指時力），這不是您的選民當初選您的初衷」。

王浩宇回擊，「謝謝委員。但您看不出您的政黨，因為一個獨裁者而分崩離析嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法