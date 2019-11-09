立委選舉 18至22日登記

立法院院會處理議事日程表決。（記者王藝菘攝）

2019-11-09 05:30:00

〔記者黃欣柏／台北報導〕中選會昨正式發布第十屆立委選舉公告，根據公告內容，第十屆立委選舉將於明年一月十一日與第十五任總統、副總統選舉同日舉行投票，立委候選人須於本月十八日至廿二日間完成申請登記。

民進黨團提案12月18日停會

二○二○總統、立委選舉在即，立法院民進黨團昨在立法院院會中提案，希望依照國會慣例，於十二月十八日至卅一日停開院會及委員會，經表決通過，後續將由立法院長蘇嘉全召集朝野黨團協商停會時間。

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國民黨團總召曾銘宗表示，若能在十二月十七日前完成明年度總預算案及新式戰機採購特別預算案的審議，國民黨團對這個時間點沒有意見。

時代力量黨團則抱持反對立場，時力黨團主任陳惠敏指出，目前還有包括「礦業法」及中共代理人等相關重要法案尚未處理，實在不能再拖下去。親民黨團總召李鴻鈞表示，親民黨團認為應該要先把總預算案審查完竣，再來討論停會事宜。

中選會指出，本次立委選舉候選人領取書表的期間為十一月十四日至十一月廿二日，申請登記期間則是十一月十八日至十一月廿二日，登記參選時均應繳納廿萬元保證金。

在總統、副總統選舉部分，中選會表示，上屆總統或立委選舉中獲得有效票總和五％以上票數的民進黨、國民黨、親民黨及時代力量等四個政黨，這次選舉均可推薦總統候選人，候選人須於本月十八日至廿二日間向中選會登記參選，並繳納一千五百萬元保證金。

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